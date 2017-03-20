مصر: موازنة 2017-2018 على أساس سعر 55-57 دولاراً لبرميل النفط

(رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز اليوم الاثنين إن بلاده ستضع موازنة 2017-2018 بشكل مبدئي على أساس سعر بين 55 و57 دولاراً لبرميل النفط.
ويبلغ سعر برميل النفط في الموازنة المالية الحالية 40 دولاراً.
وتستهدف مصر وصول دعم المواد البترولية إلى ما بين 140 و150 مليار جنيه (7.7-8.24 مليار دولار) في موازنة 2017-2018 بزيادة بين 40 و50 بالمئة.
ويبلغ دعم المواد البترولية المستهدف نحو 101.272 مليار جنيه في 2016-2017 بارتفاع حاد عن 51.045 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.
وقال الجارحي في اتصال مع رويترز "سعر برميل البترول في الموازنة المقبلة سيكون 55-57 دولارا بشكل مبدئي".
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في وسط خطة للتحرر من الدعم نهائيا بحلول 2018-2019 وفقاً لبرنامجها الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي.المزيد من أخبار السعودية
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