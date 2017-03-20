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سياسة واقتصاد

الكويت تصدر سندات بقيمة 8 مليار دولار أمريكي

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 مارس 2017
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الكويت تصدر سندات بقيمة 8 مليار دولار أمريكي
ابراهيم ستوت - الشريك فى مكتب ASAR - الرويح وشركاه (يمين) وجون كونيا الشريك فى مكتب ASAR - الرويح وشركاه.

أعلن مكتب ASAR - الرويح وشركاه، أنه قدم المشورة القانونية لدولة الكويت ممثلةً بوزارة المالية وبالهيئة العامة للإستثمار، في برنامج إصدار السندات العالمية المتوسطة الأجل (GMTN Programme) وفي أول إصدار ذو الشريحتين بالدولار الأميركي من ضمن البرنامج المذكور وذلك في أسواق رأس المال العالمية.
وتمّ إصدار السندات بتاريخ 20 مارس 2017. وقد تضمّنت الشريحة الأولى سندات بقيمة 3,5 مليار دولار أمريكي بمعدل فائدة قدره 2,75 بالمئة تستحق في سنة 2022، والشريحة الثانية سندات بقيمة 4,5 مليار دولار أمريكي بمعدل فائدة قدره 3,5 بالمئة تستحق في سنة 2027. وقد تم طرح السندات وبيعها بالإستناد إلى Rule 144A و Regulation S وتم إدراجها للتداول في كل من سوق إيرلندا للأوراق المالية وسوق لندن للأوراق المالية. وسوف تستعمل عائدات الإصدار في تمويل احتياجات دولة الكويت المرتقبة للسنة المالية الحالية.
كما تم تعيين كل من سيتي غروب غلوبل ماركتس لميتد (Citigroup Global Markets Limited)، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي أل سي (J.P. Morgan Securities plc)، كمرتبي ومدراء إصدار مشتركين، كما عين كل من سيتي غروب غلوبل ماركتس لميتد (Citigroup Global Markets Limited)، ودويتشه بنك أ.ج. (Deutsche Bank A.G.)  فرع لندن، وبنك أتش أس بي سي بي أل سي (HSBC Bank plc)، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي أل سي (J.P. Morgan Securities plc)، وستاندرد شارترد بنك وشركة الوطني للإستثمار ش.م.ك.م (NBK Capital)، كوكلاء لبيع السندات. وقدّم مكتب محاماة كليفورد تشانس (Clifford Chance) المشورة القانونية لدولة الكويت في ما يتعلق بقوانين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد صرح ابراهيم ستوت - الشريك فى مكتب ASAR - الرويح وشركاه: "يسعدنا مشاركتنا في وضع برنامج دولة الكويت لإصدار سندات عالمية متوسطة الأجل (GMTN Programme) وفي أول إصدار ذو شريحتين من ضمن هذا البرنامج.
كذلك علّق جون كونيا الشريك فى مكتب ASAR - الرويح وشركاه على الصفقة قائلاً: "أن الصفقة مميزة ورائدة في دولة الكويت، ونحن سعداء جداً لأنها أثارت اهتمام المستثمرين العالميين.

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