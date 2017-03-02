"دبي الذكية" تعرض تجربتها خلال "مؤتمر الجوال العالمي 2017"

عرضت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام مكتب دبي الذكية، تجربة "دبي الذكية" نحو إتمام عملية تحول دبي إلى مدينة ذكية بالكامل على عدد من قادة مدن المستقبل خلال الجلسة الرئيسة في مؤتمر الجوال العالمي 2017 بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة".

وقالت إن رؤية المكتب هي جعل دبي أسعد مدينة على وجه الأرض وذلك بالحرص على إسعاد الناس، مؤكدة التزام المكتب بتوجيه التكنولوجيا من أجل تحسين الخبرات في المدينة لتؤثر بشكل إيجابي في إسعاد الجميع.

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أضافت أن التكنولوجيا عندما تستخدم بشكل صحيح وبطرق مبتكرة يمكن أن تخلق السعادة واليوم في دبي لا يحتاج المقيمين إلى جواز سفر عند الدخول أو الخروج فقط يقومون بإجراء مسح للهوية على بوابات الفحص الذاتي ومن ثم يمرون بكل سهولة ويسر.

وأوضحت أن "دبي الذكية " لديها خارطة طريق للتحول الذكي تشمل "ستة" أبعاد هي "الاقتصاد الذكي والمعيشة الذكية والأفراد الأذكياء والبيئة الذكية والتنقل الذكي والحوكمة الذكية".

وأشارت إلى لقد أن "الاتحاد الدولي للاتصالات" تابع تجربة المكتب بعناية حتى أصبحت تجربة دبي في التحول الذكي تستخدم كمقياس لدى المدن حول العالم، لافتة إلى إطلاق - خلال السنوات الثلاث الماضية - "121 " مبادرة ذكية و"1129" خدمة ذكية بجانب العمل على تنفيذ أجندة للسعادة والتي تشمل أربع محافظ هي الاكتشاف والتعليم والقياس والتغيير وجميعها تصب في توجيه عملية التحول الذكي في مدينة دبي نحو إسعاد سكانها.

وقالت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي إن "دبي الذكية" لديها مؤشر فريد للسعادة عبارة عن منصة مفتوحة لجميع المتعاملين مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في دبي تقيس من خلاله مستويات السعادة حتى تكون لديها القدرة على إدخال برامج جديدة وتطوير الخدمات الذكية بما يتناسب مع احتياجات الناس لزيادة السعادة في جميع أنحاء المدينة.

وبينت أن مبادرة دبي الذكية لديها هدف طموح لا يكمن فقط في جعل دبي مدينة متقدمة من الناحية التكنولوجية ولكن يكمن في جعلها أسعد مدينة، مشيرة إلى أنه خلال عام 2016 تم جمع أكثر من ستة ملايين صوت من خلال مؤشر السعادة محققين نسبة " 90 " في المائة نسبة السعادة في مدينة دبي.

وذكرت سعادتها أن التحدي في بناء مدينة دبي الذكية كان في القدرة على توحيد الجهود التي كانت قد بدأت بالفعل في مدينة دبي من القطاعين الحكومي والخاص وقد ركز نهج "دبي الذكية" في عملية تحول المدينة الذكي بالكامل على توفير أفضل البنى التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدمج الجهود وتوحيد عملية التحول الذكي في المدينة.

وأشارت إلى أن "دبي الذكية" بدأت مع تسعة شركاء استراتيجيين فقط واليوم لديها شبكة من الشراكات تشمل "24" شريكا من القطاعين الحكومي والخاص وهذا العدد مستمر بالنمو.

يذكر أن "المؤتمر العالمي للجوال 2017" تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 27 فبراير حتى 2 مارس الجاري.

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