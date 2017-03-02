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سياسة واقتصاد

البنك المركزي السعودي تدشن وكالة "سمة" للتصنيف

أريبيان بزنس
الخميس، 2 مارس 2017
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البنك المركزي السعودي تدشن وكالة "سمة" للتصنيف

دشن أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما)، أمس الأربعاء، وكالة "سمة" للتصنيف الائتماني والتي تعد أول وكالة تصنيف ائتماني في المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي.

 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن أحمد الخليفي قوله إن "وكالة سمة للتصنيف" ستعمل تحت إشراف ورقابة هيئة السوق المالية، مبيناً بأنها تهدف إلى تقديم تصنيف وتقييم مستقل بشأن مدى ملائمة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أو جودة الأوراق أو المنتجات المالية التي تطرحها.

 

وأضاف "الخليفي" أن الوكالة ستساعد المستثمرين في تقييم المخاطر الائتمانية للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل من خلال قروض أو إصدار أوراق مالية ذات عائد ثابت مثل الصكوك والسندات.

 

وتوقع أن يكون لوكالة سمة للتصنيف دور ملموس ومهم في خدمة القطاع المالي وتعزيز تطور السوق المالية خاصة عند تنامي مشروعات القطاعين العام والخاص.

 

وأشار إلى أن السوق المالية السعودية على الرغم من أنها تعد من أكبر أسواق المنطقة، إلا أنها لا تتوفر فيها حتى الآن أية شركة أو مؤسسة محلية تقوم بهذا الدور.

 

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سمة" نبيل بن عبدالله المبارك إن "وكالة سمة" ستكون حيادية ولن تتدخل إطلاقاً في قرارات أعضائها سواءٌ السلبية أو الايجابية، موضحاً أن ما تقدمه للسوق المحلية هو تقارير ائتمانية تجسد الملاءة المالية والجدارة الائتمانية وسلوكيات السداد للمقترضين.

 

وتعد وكالة سمة للتصنيف الائتماني أول وكالة يتم الترخيص لها في دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتستهدف تقديم خدماتها بمستويات لا تقل عن وكالات التصنيف العالمية الثلاث (مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، وكالة "فيتش ريتينجز"، وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية). كما تسعى الوكالة خلال الفترة القادمة على الحصول على الاعتماد الدولي من كافة المنظمات الدولية المعنية.

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