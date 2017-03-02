سريلانكا ترفع رواتب العمالة المنزلية إلى 1350 ريالاً سعودياً

رفعت مكاتب التعاقدات السريلانكية الرواتب الشهرية للعمالة المنزلية بواقع 250 ريالاً ليصل راتب العمالة إلى 1350 ريالاً مقابل 1100 ريال اعتباراً من مطلع فبراير/شباط الماضي.

ونقلت صحيفة "عكاظ" ألسعودية عن أصحاب مكاتب استقدام إن مكاتب التعاقدات السريلانكية أخطرت نظيرتها السعودية بتعديل الرواتب الشهرية، وأرسلت خطابات رسمية تتضمن التعديلات الجديدة، تتضمن ضرورة الالتزام بالتسعيرة المستحدثة.

وأكدوا أن الزيادة الجديدة ليست الأولى من نوعها، إذ عمدت مكاتب التعاقدات السريلانكية إلى تعديل الرواتب الشهرية بواقع 200 ريال في مارس/آذار 2016 ليصل إلى 1100 ريال مقابل 900 ريال.

وأوضحوا أن مكاتب التعاقدات تهدف من وراء الزيادة الجديدة لممارسة الضغوط على الجانب السعودي، خصوصاً في ظل إصرار المملكة على تطبيق تسعيرة استقدام العمالة الموحدة البالغة 1560 دولاراً مقابل 5 آلاف دولار سابقاً.

وقالوا إن سريلانكا تحاول رفع التكلفة على الكفلاء السعوديين من خلال زيادة الرواتب الشهرية، منوهين بأن زيادة الرواتب الشهرية تعد التفافا صريحاً على تسعيرة فاتورة الاستقدام، إذ إن الرواتب الشهرية للعمالة المنزلية السريلانكية ارتفعت 450 ريالاً في غضون عام واحد بنسبة 50 بالمئة.

وأضافوا إن "مكاتب الاستقدام الوطنية منقسمة على نفسها فيما يتعلق بزيادة الرواتب الشهرية، كما أن التسعيرة الموحدة لاستقدام العمالة المنزلية ليست مطبقة عملياً، إذ يجري الالتفاف على القرار من خلال إبرام عقود بقيمة 3 آلاف دولار".

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حددت تكلفة استقدام العمالة المنزلية التي تدفع للمكتب السريلانكي بـ1560 دولاراً كحد أقصى اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2017.