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سياسة واقتصاد

تراجع تحويلات الأجانب في السعودية 7%

أريبيان بزنس
الخميس، 2 مارس 2017
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تراجع تحويلات الأجانب في السعودية 7%

تراجعت تحويلات الأجانب في السعودية على أساس شهري بنسبة 6.7 بالمئة إذ بلغت خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي حوالي 12.61 مليار ريال مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول 2016 البالغة حوالي 13.52 مليار ريال بفارق بلغ 907 ملايين ريال.

 

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن تحويلات يناير/كانون الثاني -على الرغم من تراجعها- تعد مرتفعة مقارنة بمتوسط التحويلات خلال 12 شهراً الأخيرة البالغة 11.75 مليار ريال.

 

في المقابل، ارتفعت تحويلات الأجانب على أساس سنوي، حيث نمت بنسبة 4.86 بالمئة عما كانت عليه خلال يناير/كانون الثاني 2016 البالغة 12.03 مليار ريال وبزيادة بلغت 584 مليون ريال.

 

وتعد تحويلات الأجانب لشهر يونيو/حزيران 2015 هو الأعلى على الإطلاق، إذ بلغت 15.8 مليار ريال، وبفارق 20.3 بالمئة أو بحوالي 3.22 مليار ريال عن يناير/كانون الثاني الماضي، بينما تعد تحويلات يوليو/تموز 2015 البالغة 10.3 مليار ريال، هي الأقل منذ فبراير/شباط 2013 حيث بلغت حينها 10.2 مليار ريال.

 

وبلغت قيمة تحويلات الوافدين خلال 2016 حوالي 151.9 مليار ريال مقارنة بـ 156.9 مليار ريال خلال العام السابق له مسجلة تراجعاً نسبته 3 بالمئة بما يعادل نحو 5 مليارات ريال، وهي تعد أول تراجع لها بعد نمو متواصل لمدة 11 عاماً وتحديداً منذ 2005 حتى نهاية 2015.

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