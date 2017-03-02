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سياسة واقتصاد

الضمان الاجتماعي يدرس إسقاط المستفيدين المالكين لأكثر من مركبة خاصة بالسعودية

أريبيان بزنس
الخميس، 2 مارس 2017
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الضمان الاجتماعي يدرس إسقاط المستفيدين المالكين لأكثر من مركبة خاصة بالسعودية

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الخميس نقلاً عن مصادرها إن وكالة الضمان الاجتماعي تدرس إسقاط المستفيدين الذين يملكون أكثر من مركبة خاصة في المملكة.

 

وقالت مصادر صحيفة "الاقتصادية" اليومية إن الوكالة أسقطت، مؤخراً، مستفيدين يمتلكون سيارات نقل عام مثل الشاحنات بجميع فئاتها وسيارات نقل المعلمات.

 

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت مؤخراً مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان والرعاية الاجتماعية، وقالت إنها تستهدف تحديث بيانات أكثر من 1.3 مليون شخص، منهم 837 ألف أسرة، و470 ألفاً من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يهدف المشروع الذي يستمر ستة أشهر، إلى تحديث البيانات، الاسم، السن، العنوان، الرقم البنكي، وتحديث البيانات الصحية.

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