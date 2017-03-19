الرياض تمهل المخالفين 90 يوماً لمغادرة الأراضي السعودية

دشن ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، حملة (وطن بلا مخالف) التي تمنح مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود 90 يوماً لمغادرة الأراضي السعودية.

وأكد الأمير محمد بن نايف -بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)- أن الحملة التي وافق عليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جاءت في إطار رغبته تسوية أوضاع المخالفين ومساعدة الراغبين منهم في إنهاء وضعهم وما يترتب عليه من عقوبات.

ودعا الأمير محمد بن نايف المخالفين إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم التي حددت بـ 90 يوماً اعتباراً من أول رجب المقبل الموافق 29 مارس/آذار الجاري، وأن يتعاون الجميع في تحقيق أهداف هذه الحملة. ووجه الجهات المعنية بتسهيل إجراءات المبادرين بالمغادرة خلال المهلة المحددة وإعفائهم مما يترتب عليهم من عقوبات .

وخلال تدشين الحملة، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي في مؤتمر صحافي مشترك إن "المخالف لنظام الإقامة والعمل المبادر بالمغادرة من تلقاء نفسه سيعفى من العقوبات والغرامات التي تترتب على مخالفته، وأيضاً سيحتفظ بحقه في العودة في شكلي نظامي للعمل في المملكة، بعدم إخضاعه لبصمة مرحل التي تمنع من يتم ترحيله من العودة إلى المملكة للعمل فيها".

وأضاف "التركي" أن الحملة التي تشارك فيها أكثر من 19 جهة حكومية، تتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بحملات تفتيشية مساندة الجهات الأمنية، مبيناً أن الحملة تستهدف الوافدين الذين لا تتوافر لديهم وثيقة إقامة نظامية في المملكة تثبت هويته، أو تتوافر لديه وثيقة إقامة وخالف نظام الإقامة أو العمل، أو كلاهما، أو من دخل إلى المملكة بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور ولم يبادر بالمغادرة بعد نهاية صلاحية تأشيرته، ومن خالف تعليمات الحج بأداء الفريضة في السنوات الماضية من دون الحصول على تصريح الحج.

وعن الإجراءات المطلوب من المخالفين العمل بها قال الناطق "نحن نحضهم أولاً بالمبادرة بتصفية أي حقوق شخصية لهم أو عليهم قبل الشروع في إنجاز إجراءات المغادرة، والمتخلفين عن الحج أو العمرة أو الزيارة أو العبور في إمكانهم المغادرة مباشرة عبر جميع منافذ المملكة، وليس هناك حاجة لمراجعة أي جهة حكومية»".

وأوضح "التركي" أن الذين قدموا بتأشيرات عمل إلى المملكة وخالفوا نظام العمل والإقامة عليهم مباشرة إنهاء إجراءات المغادرة عبر المواقع الالكترونية ذات العلاقة، سواء وزارة العمل أو الجوازات، وأوضح أن مجهولي الهوية الذين دخلوا للمملكة بطريقة غير نظامية والمقيمين المبلغ عنهم لتغيبهم عن العمل ومخالفي تعليمات الحج عليهم مراجعة أقرب إدارة للوافدين لاستكمال إجراءاتهم.

وناشد جميع المواطنين والمقيمين الالتزام أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بعدم تشغيل المخالف لأنظمة الدولة أو التعامل معه، أو التستر عليه أو نقله وإيوائه، وطلب ممن تتوافر لديهم معلومات عن أي مخالف في أي مكان المبادرة والاتصال على الرقم 999 والإبلاغ عنه حتى تتمكن الجهات المختص من التحقق من أوضاعه ومعالجتها.

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 11 مليون وافد أجنبي أغلبهم يعملون في القطاع الخاص.