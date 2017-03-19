مذكرة تفاهم لإعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة دخول الأرجنتين

وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسوزانا مالكورا وزيرة خارجية الأرجنتين، مذكرة تفاهم للإعفاء من تأشيرات الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة /‏‏‏‏‏ الرسمية، ومذكرة تفاهم للإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر العادية، إضافة إلى مذكرة تفاهم لممارسة تابعي الدبلوماسيين والقنصليين للعمل في البلدين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والسياحية والاستثمارية وتبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووفق صحيفة البيان، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات القوية التي تجمع بين الإمارات والأرجنتين والحرص المستمر على تعزيزها.

من جهتها رحبت سوزانا مالكورا وزيرة الخارجية الأرجنتين بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكدة حرص الأرجنتين على تعزيز علاقاتها مع الإمارات.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد ترأس أعمال الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة مع الأرجنتين.

ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وسوزانا مالكورا على محضر الاجتماع الرسمي للاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة مع الأرجنتين.

وتوجه سموه - في بداية كلمته خلال الاجتماع الوزاري - بالشكر والتقدير إلى سوزانا مالكورا وزيرة الخارجية الأرجنتين وأعضاء الوفد، مشيداً باستضافة الأرجنتين لأعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين البلدين.

وأشار إلى أن دولة الإمارات والأرجنتين ترتبطان بعلاقات متميزة تتسم بالاستقرار والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطويرها والارتقاء بها وصولاً إلى تحقيق رؤية القيادة العليا في البلدين.

وقال سموه إن الاجتماع يشكل فرصة ثمينة لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين حيث تعتبر اجتماعات اللجان المشتركة منصة فعالة لتداول المقترحات والحلول الهادفة إلى تعزيز التعاون واستكشاف الفرص وتجاوز التحديات التي يمكن أن تحد من الآفاق المأمولة للعلاقات الثنائية.

وبين أن آفاق التعاون بين الإمارات والأرجنتين لا تتوقف عند التقارب السياسي والشراكات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الإمارات ترى أن هناك فرصة ثمينة للتعاون الفني ونقل الخبرات.