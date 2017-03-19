البنك التجاري الأكثر سخاءً مع كبار التنفيذيين في المكافآت والرواتب بالشركات السعودية

واصل البنك الأهلي التجاري -أكبر بنك سعودي من حيث قيمة الأصول- تصدره للقائمة للعام الثالث على التوالي كأكثر الشركات السعودية سخاءً مع كبار تنفيذييها خلال العام 2016 حيث حصل 6 من كبار التنفيذيين على مبلغ 66.3 مليون ريال قياساً بـ 49.3 مليون ريال حصلوا عليها في 2015.

وجاء ذلك وفقاً لدراسة سنوية يجريها موقع "أرقام" الاقتصادي حول المكافآت والرواتب المجمعة التي يحصل عليها كبار التنفيذيين في الشركات السعودية، كما أظهر التقرير أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) -أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية- وشركة جرير للتسويق -إحدى أكبر شركات التجزئة السعودية من حيث القيمة السوقية- قد حصلوا على أعلى المكافآت والرواتب خلال 2016.

وجاءت شركة "سابك" كرابع أكثر الشركات السعودية سخاءً مع كبار تنفيذييها خلال 2016، إلا أنها تراجعت عن العام الماضي حيث حصل 5 من كبار التنفيذيين على مبلغ 36.1 مليون ريال مقارنة بـ 44.8 مليون ريال حصلوا عليها في 2015.

وبحسب التقرير، شهد 2016 ارتفاع مكافآت ومرتبات كبار التنفيذيين لشركة "جرير" إلى المرتبة الثامنة بعدما كانت في المرتبة الـ 13 خلال 2015، حيث وصلت إلى 33.2 مليون ريال مقارنة بـ 27.1 مليون ريال خلال 2015.

وشهدت قائمة الشركات الأكثر سخاءً ارتفاعات معتبرة لبعض الشركات عن العام الماضي وهي شركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد) وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ومصرف الراجحي السعودي أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية في المقابل شهدت بعض الشركات تراجعات متفاوتة كشركة المراعي السعودية أكبر شركة ألبان خليجية و"سابك".

وقال التقرير إن قائمة الأكثر سخاءً لم تتضمن شركة "الطيار" لأول مرة منذ سنوات بعد تراجع المكافآت إلى 11.4 مليون ريال بعد أن كانت تتجاوز الـ 20 مليون ريال خلال السنوات الماضية.