ما سبب تأجيل زيارة العاهل السعودي للمالديف؟

(رويترز) - قالت حكومة المالديف أمس الجمعة إن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للبلاد تأجلت بسبب تفشي الإنفلونزا.

وأضافت في بيان أن الزيارة "تأجلت بسبب التفشي الكبير للإنفلونزا في المالديف" وأنه سيتحدد موعد جديد للزيارة.

وتواجه المالديف تفشيا للإنفلونزا وهناك حالات عليها تبدو عليها علامات الإصابة بفيروس إتش1إن1 أو إنفلونزا الخنازير.

وكانت حكومة المالديف قد ذكرت هذا الشهر أن مشروعاً استثمارياً بمليارات الدولارات من المقرر أن تموله السعودية على أرخبيل فافو سيركز على السياحة الفاخرة، ونفت مزاعم المعارضة بأن الحكومة السعودية ستشتري الجزر.

وقال حزب رئيس المالديف السابق محمد نشيد هذا الشهر إن المشروع سيعطي قوة أجنبية السيطرة الفعلية على أرخبيل فافو. وشهدت البلاد احتجاجات عامة على المشروع.

وتعرف المالديف بأنها جنة للسائحين إلا أن بين سكانها البالغ عددهم 400 ألف شخص، معظمهم مسلمون، عدداً من الشبان يسعون للقتال مع تنظيم داعش في الشرق الأوسط.

وتقول المعارضة إن وجود نفوذ سعودي في البلاد سيؤدي إلى المزيد من التطرف.