للشهر الرابع.. السعودية ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية

ارتفعت حيازة السعودية -صاحبة أكبر اقتصاد عربي- من سندات الخزانة الأمريكية إلى 112.3 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني 2017 بزيادة قدرها 9.5 مليار دولار مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول 2016 مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ إعلان البيانات في يوليو/تموز 2015.

وقال تقرير لموقع "أرقام" الاقتصادي إن السعودية بذلك تواصل رفع حجم حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي وذلك حسب البيانات التي تصدرها وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، وتحتل بذلك المرتبة الـ12 من بين كبار حاملي السندات الأمريكية.

وفيما يخص الإمارات فإنها رفعت حيازتها من السندات الأمريكية بنحو 600 مليون دولار إلى 61.2 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني 2017.

وتتصدر اليابان والصين كبار حاملي السندات الأمريكية بأكثر من تريليون دولار.