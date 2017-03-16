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سياسة واقتصاد

فيديو: استخدام صاروخ بـ 3 ملايين دولار لإسقاط طائرة مسيرة عن بعد قيمتها 200 دولار﻿

أريبيان بزنس
الخميس، 16 مارس 2017

كشف جنرال أمريكي أن دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية استخدمت صاروخا بـ 3 ملايين دولار لإسقاط طائرة مسيرة عن بعد قيمتها 200 دولار.


وقال الجنرال ديفيد بيركنز إن دولة حليفة للولايات المتحدة قامت بإطلاق صاروخ باتريوت بقيمة 3 مليون دولار باتجاه طائرة صغيرة يمكن شراؤها عن طريف الانترنت بقيمة 200 دولار.

 

وأضاف الجنرال  أول أمس الثلاثاء خلال محاضرة له حول الطائرات المسيرة عن بعد في منتدى دفاعي في ولاية ألاباما، بأن صاروخ الباتريوت انتصر لكن " الارهابيين" كسبوا كثيرا. وأضاف إلى أن لجوء الإرهابيين لطائرات بدون طيار يستدعي توفير دفاعات مناسبة لكن صواريخ باتريوت أكبر بكثير من هذه الحاجة.

 

ولم يكشف بيركنز ساحة القتال التي استخدم فيها صاروخ باتريوت ولا تاريخ الحادثة، إلا أن بي بي سي أشارت إلى 12 من الدول التي لديها صواريخ باتريوت من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

كما أفاد خبير لبي بي سي أن هذه الصواريخ ليست فعالة ضد الطائرات المسيرة عن بعد التي تتسم بصغر حجمها وكونها أقرب إلى الالعاب من الأسلحة الخطيرة.

 

 

 

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