البنك المركزي السعودي يرفع سعر إعادة الشراء العكسي 25 نقطة أساس

(رويترز) - قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) اليوم الأربعاء إنها رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي)، الذي تودع البنوك التجارية بموجبه الأموال في البنك المركزي، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.00 بالمئة

ولكن البنك أبقى سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو)، الذي يستخدمه في إقراض الأموال للبنوك، دون تغيير عند 2.00 بالمئة.

وتسري أسعار الفائدة الجديدة على الفور.

وجاء إعلان المركزي السعودي بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع سعر فائدة الأموال الاتحادية بواقع 25 نقطة أساس.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها مؤسسة النقد سعر الريبو العكسي خلال ثلاثة شهور بعدما رفعته في منتصف ديسمبر/كانون الأول بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75 بالمئة بينما أبقت سعر فائدة إعادة الشراء بلا تغيير وذلك في أعقاب زيادة سعر الفائدة الأمريكي بواقع ربع نقطة مئوية آنذاك.