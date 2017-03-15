افتتاح أكبر منشأة لوجستية عالميا لشركة "بانالبينا" في دبي الجنوب

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات أكبر منشأة لوجستية لشركة "بانالبينا" للخدمات اللوجستية من حيث المساحة عالمياً بواقع 40 ألف متر مربع في دبي الجنوب.

وأقيمت مراسم الافتتاح بحضور سعادة خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب وأحمد الأنصاري المدير التنفيذي بالإنابة لدبي الجنوب إضافة إلى عدد من مديري القطاعات من الجانبين.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عقب افتتاح المنشأة "إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك سمعة كبيرة ومشهود لها في مجال الخدمات اللوجستية على الصعيد العالمي وتحولت إلى وجهة مفضلة للشركات الدولية بفضل توفير بيئة متكاملة مثالية وبيئة تشريعية محفزة لتطوير الأعمال وتواصل تكريس المزيد من الإهتمام بالقطاع ليكون رافدا حيويا للإقتصاد" ..مشيرا إلى أن افتتاح هذه المنشأة في دبي يساهم في استقطاب المزيد من الشركات العالمية للإستثمار بالقطاع اللوجستي.

من جانبه قال ستيفان كارلن الرئيس التنفيذي لشركة بانالبينا ان افتتاح المنشأة الأكبر عالمياً اليوم في دبي الجنوب يمثل خطوة هامة نحو توسيع شبكة عملياتنا اللوجستية وذلك بهدف خدمة عملائنا في المنطقة وتحديداً بدبي.

وأوضح أن المنشأة ستكون بمثابة مركز لوجيستي - صناعي على مقربة من عملائنا والمستخدمين النهائيين مشيراً إلى أن بانالبينا تتطلع إلى تقديم قيمة مضافة إلى منتجاتها بشكل يضمن سرعة توصليها لعملائها وليس مجرد نقلها أو تخزينها.

وأضاف أن بانالبينا تستهدف توظيف فريق عمل لمنشأتها من مهندسين وفنيين من ذوي القدرات العالية وأصحاب المواهب في القطاع اللوجستي، ونتطلع في الفترة المقبلة إلى العمل مع دبي الجنوب والتنسيق مع الجامعات المحلية والكليات والمعاهد المتخصصة لمساعدتنا في استقطاب أصحاب المواهب للانضمام إلينا.

وبذلك تنضم بانالبينا إلى شركات لوجستية رائدة حجزت مكاناً لها في دبي الجنوب مثل "أرامكس" "كوينه وناجل" و"هيلمان كاليبر"و "أي ان ال" و "آر أس إيه لوجستكس" و"دي اتش ال" ويعد هذا الانضمام خطوة بالغة الأهمية تتيح للشركات العالمية في ذات المجال أن تستفيد من الخبرة المحلية الثرية الواسعة التي تتمتع بها بانالبينا.

وتمتد المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب على مساحة 18.5 كيلومتر مربع وهي مصممة بشكل متكامل ومتطور وذكي يختصر الوقت وتلبي كافة احتياجات الشركات المحلية والإقليمية والدولية، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات متعددة الجنسيات فضلاً عن تقديم خدمات القيمة المضافة مثل الصناعات الخفيفة والتجميع، كما ترتبط بميناء جبل علي ومطار آل مكتوم من خلال ممر دبي لوجستي يوفر ميزات غير مسبوقة للشركات العاملة في القطاع اللوجستي، خاصة فيما يتعلق بسهولة الأعمال وتقليل التكاليف والكفاءة الزمنية التي اختصرها المشروع من يومين إلى 4 ساعات وتربط المنطقة اللوجستية بين أنظمة النقل البحري والبري والجوي في دبي في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كأحد أبرز المراكز اللوجستية العالمية.