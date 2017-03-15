محمد بن راشد يضع حجر الأساس لمشروع "ميدان ون مول" في دبي

وام- وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في احتفال كبير جرى مساء اليوم، في مدينة محمد بن راشد في دبي، حجر الأساس لمشروع "ميدان ون مول" الذي من المتوقع انجازه وبلوغه التمام بالتزامن مع انطلاقة اكسبو دبي 2020.

وقد شاهد سموه والحضور الذي ضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين والفاعليات الاقتصادية في الدولة من بينهم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات عرضا مصورا سلط الضوء على انجازات دولة الإمارات الحضارية والاقتصادية والعمرانية بالاضافة الى مراحل إنشاء وتطور مشاريع "ميدان" ومن بينها مضمار سباق الخيل في منطقة ند الشبا والمشاريع العمرانية الاخرى التي تنفذها.

ثم قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالضغط على الزر الخاص باطلاق المشروع والألعاب النارية التي غطت سماء دبي بألوانها الزاهية.

وأبدى سموه مباركته للمشروع الذي تنفذه مؤسسة مدينة ميدان كمرحلة اولى من مشروع "ميدان ون" العملاق الذي سيغطي مساحة من الارض الواقعة بين شارعي الميدان والخيل تقدر بنحو اربعين مليون قدم مربعة.

وقال سموه في المناسبة "صحيح اننا في دولة الإمارات نطور العقارات ونشيد الابراج والبنى التحتية والعمارات لكننا نولي الاهتمام الاول والاكبر لبناء المهارات وتأهيل الانسان وإعلاء شأنه كي يكون قادرا على تنفيذ المشاريع التنموية بدراية وحرفية عالية وابتكار خلاق لاننا نريد بناء وطن مشيد بالعز والتقدم والاستقرار وسعادة الناس" .

ووصف سموه مشروع "ميدان ون مول" بأنه لبنة جديدة تضاف الى صرح الحضارة الذي تشيده دولتنا على كل الصعد بسواعد وأفكار أبنائها وبناتها المخلصين.

والى ذلك فقد قدم سعادة سعيد بن حميد الطاير رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان شرحا حول مكونات المشروع ومميزاته ودوره المستقبلي في استقطاب المستثمرين وتعزيز مقومات السياحة والتسوق والترفيه في دبي ودولة الإمارات عموما حيث اوضح ان "ميدان ون مول" سيكون وجهة جاذبة للمتسوقين والسياح الباحثين عن افضل العلامات التجارية والمرافق الترفيهية التي تضم ممشى مخصصا للعلامات التجارية الفاخرة في منطقة "سنترال كانيون" الممتد بطول 315 قدم ليشكل الوجهة الأروع للتسوق والتمتع بالواجهات الزجاجية العريضة التي تحتوي احدث صيحات الموضة للعلامات التجارية العالمية الشهيرة.

ومن مميزات المول القبة السماوية القابلة للطي بأبعادها التي تصل الى 160 مترا في 100 متر.

ومن بين مكونات المول نافورة راقصة وصفت بأنها ستكون اكبر نافورة راقصة في العالم وتمتد على طول 380 مترا وصالة تزلج وفنادق وشقق فندقية بالاضافة الى 620 محلا تجاريا ومرافق رياضية داخلية متعددة الأغراض تمتد على مساحة 259 الف قدم مربعة و100 مطعم و 21 صالة سينما وصالة للطعام تضم عشرين مطعما اضافيا وممرا مركزيا بطول 400 متر ونحو 12 ألف موقف سيارة لخدمة المول.