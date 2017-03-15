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سياسة واقتصاد

السعودية: يمكن تحصيل 20 مليار ريال من المرافقين للعمالة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 15 مارس 2017
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السعودية: يمكن تحصيل 20 مليار ريال من المرافقين للعمالة

كشف تقرير اقتصادي حديث أنه يمكن تحصيل ما يقارب 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) من رسوم المرافقين للعمالة الوافدة في السعودية على أساس الوضع الحالي المتعلِّق بثبات أعداد المرافقين.

 

وأظهر تقرير شركة متخصصة في الأبحاث وخدمات البنوك -بحسب صحيفة "عين اليوم" السعودية والتي لم تذكر اسم الشركة- أن عدد المرافقين للعمالة الوافدة في السعودية، يبلغ عددهم 4.3 مليون مرافق، يمثلون نحو 1.1 مليون أسرة، تنفق ما يقدر بحوالي 88 مليار ريال أو ما يعادل 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وقدّر التقرير خروج ما يقارب 165 ألف معال سنوياً حتى العام 2020، وهو ما يعني تراجع بمعدل سنوي مركب يقدر بـ 16 بالمئة.

 

وأشار التقرير إلى أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة، سيزيد العبء المتعلق بارتفاع تكلفة المعيشة، وبالتالي سيسرِّع ذلك من المغادرة.

 

وستقوم السعودية بدءاً من العام الجاري بتطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.

 

ويعيش في المملكة -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 11 مليون وافد أجنبي.

 

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