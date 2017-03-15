موديز تعدل نظرتها للنظام المصرفي السعودي من سلبية إلى مستقرة

عدلت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي من سلبية إلى مستقرة خلال الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة بما يعكس القدرة العالية في امتصاص المخاطر وتراجع ضغوط التمويل.

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، قالت الوكالة الأمريكية إن البنوك ستحافظ على الأداء التشغيلي الثابت، إلا أن النمو المنخفض للقروض وارتفاع رسوم المخصصات وانخفاض الرسوم والعمولات سوف يؤثر على الأرباح، وسيخف الأثر بشكل جزئي نتيجة هوامش الربح المستقرة وتكاليف التشغيل المنخفضة وتراجع الضغوط على تكاليف التمويل.

وتوقعت "موديز" أن يبقى نمو الائتمان منخفضاً بنسبة 3 بالمئة خلال العام 2017، ولكنه سيرتفع تدريجياً بعد 2018.

وأوضحت أن إمكانية الوصول إلى التمويل سوف تتحسن بفضل ضخ السيولة من إصدارات الديون السيادية الدولية وتسوية كميات كبيرة من المدفوعات المتأخرة للمقاولين من قبل الحكومة والنمو المتواضع للائتمان، إلا أن نمو الودائع سيبقى منخفضاً حتى يتمكن النشاط الاقتصادي من التعافي بشكل مادي أكثر خلال 2018.

وتوقعت الوكالة أيضاً أن ينكمش النمو الاقتصادي بنسبة -0.2 بالمئة خلال العام الجاري إلا أن زيادة الإنفاق الحكومي والمشاريع لتنويع الناتج الاقتصادي سوف تدعم التعافي التدريجي للاقتصاد غير النفطي، والذي سوف ينمو بنسبة 2 بالمئة خلال 2017 مقارنة بنسبة 0.2 بالمئة في 2016.