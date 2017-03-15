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سياسة واقتصاد

تجار يستغلون شركات النقل هرباً من الجمارك السعودية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 15 مارس 2017
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تجار يستغلون شركات النقل هرباً من الجمارك السعودية

قال أحمد الحقباني المدير العام المكلف للجمارك السعودية إن بعض رجال الأعمال يستغلون شركات النقل السريع لنقل بضاعتهم بهدف التجارة داخل أسواق المملكة دون المرور على مصلحة الجمارك للتأكد من المواصفات والمقاييس.

 

وخلال ورشة عمل المنصة اللوجستية، أمس الثلاثاء، في مقر الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الرياض، قال "الحقباني" أيضاً إن القرار الأخير فيما يتعلق بتقليل المستندات من 12 مستنداً إلى 4 مستندات لإلغاء إثبات طريقة الدفع، أسهم في التحول النوعي من النظام التقليدي إلى آلية عمل جديدة، مبينا أن الجمارك تهدف خلال المرحلة الحالية إلى فسح 80 بالمئة من واردات المملكة في أقل من 24 ساعة.

 

وأضاف الحقباني، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية، "اتضح لنا خلال الفترة الماضية أن هناك نقصا في أساسية المعلومات الخاصة بالمواصفات لدى العملاء، ونحن نعمل على نشر هذه المتطلبات على موقع الجمارك الإلكتروني، ولدينا مبادرة فيما يتعلق بإعادة النظر في التخليص الجمركي، وكيفية تنظيم اللائحة الخاصة بها، للتصدي لعملية التستر، وأن تكون قيمة مضافة للقطاع بشكل عام".

 

 

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