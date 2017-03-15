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سياسة واقتصاد

البيت الأبيض: ترامب دفع 38 مليون دولار ضرائب في 2005

أريبيان بزنس
الأربعاء، 15 مارس 2017
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البيت الأبيض: ترامب دفع 38 مليون دولار ضرائب في 2005

(رويترز) - قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع ضرائب تبلغ 38 مليون دولار عن دخل تجاوز 150 مليون دولار في 2005 وذلك في رده على تقرير لشبكة (إم.إس.إن.بي.سي) بأنها حصلت على صفحتين من الإقرار الضريبي لترامب.

وقالت راشيل مادو مقدمة البرامج في الشبكة إنها حصلت على الوثائق من الصحفي ديفيد كاي جونستون الذي قال في برنامجها إنه حصل عليها بالبريد.

وأظهر الإقرار الضريبي، الذي نشرته الشبكة على موقعها الإلكتروني، أن ترامب دفع معدل ضرائب اتحاديا نسبته 25 في المئة في 2005 بعد شطب خسائر قيمتها 100 مليون دولار.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب أخذ في حسبانه "انخفاضا كبيرا في قيمة أنشطته في قطاع التشييد."

ورفض ترامب مرارا الكشف عن إقراراته الضريبية مما عرضه لانتقادات خلال حملته العام الماضي وأثار تكهناك بين منافسيه السياسيين بأنه يخفي شيئا.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في تقرير لها في أكتوبر تشرين الأول أن ترامب، قطب التطوير العقاري في نيويورك، أعلن عن خسائر قدرها 916 مليون دولار في إقراره لضريبة الدخل عن عام 1995. وقالت الصحيفة إن الخصم الضريبي الكبير ربما سمح له بتجنب دفع ضرائب دخل اتحادية لما يصل إلى 18 عاما.

لكن الإقرار الضريبي الذي نشرته (إم.إس.إن.بي.سي) أظهر أمس الثلاثاء أنه دفع ضرائب في 2005. ولا توضح الإقرارات ما إذا كان دفع ضرائب في سنوات أخرى أو المبلغ الذي ربما يكون قد دفعه. وذكرت صحيفة واشنطن بوست العام الماضي أن ترامب لم يدفع ضرائب دخل اتحادية لما لا يقل عن عامين في أواخر السبعينات.

وقال البيت الأبيض في بيان أمس أن ترامب لديه مسؤولية بصفته رئيسا لمنظمة ترامب "عن دفع ضرائب لا تزيد عما يلزمه القانون بدفعها."

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