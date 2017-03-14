السعودية: انتقال جميع برامج الدعم لـ"حساب المواطن" بما فيها برامج الإسكان والصحة والعمل

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكد المشرف العام على برنامج (#حساب_المواطن) التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إن جميع برامج الدعم الحكومي المقدمة للمواطنين سوف تنتقل إلى برنامج حساب المواطن ومنها برامج وزارات الإسكان والتعليم والصحة والعمل والتنمية الاجتماعية.

وخلال استضافته في برنامج "بموضوعية" على قناة "سي إن بي سي عربية"، قال ماجد العصيمي أن من بين تلك البرامج برنامج "حافز" والإعانات التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية و"إيجار" التابع لوزارة الإسكان والبرامج التابعة لوزارة الصحة.

وأوضح "العصيمي" أن تقديم البرامج من خلال "حساب المواطن" لا يعني إلغاءها ولكن جمعها تحت مظلة واحدة، مشيراً إلى أن ذلك سيمنح الدولة إمكانية تقييم برامج الدعم بشكل دوري على أساس معلومات حقيقية مقدمة من المواطنين أنفسهم.

وأضاف أن البيانات المقدمة من المواطن في الحساب سيتم تدقيقها من خلال 17 جهة حكومية، ومنها التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد والتعليم والصحة وشركة "سمة" وغيرها من الجهات.

#حساب_المواطن

يسعى برنامج (#حساب_المواطن) إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج الذي يتضمن حساب المقدر الشهري للأسرة، مصادر الدخل التجارية ورواتب جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد والذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، ومن بينهم الزوجة والأبناء.

وبدأ برنامج حساب المواطن مرحلته الأولى من خلال التسجيل في مطلع فبراير/شباط الماضي، حيث وصل عدد المسجلين فيه لنحو 10.5 ملايين فرد، وسيستمر التسجيل فيه طوال فترة ارتفاع أسعار الطاقة، وليس هناك وقت محدد لإغلاق التسجيل.

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج إلى ثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.