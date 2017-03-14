بائع العسل اليمني.. قاتل رجل الأعمال الحضرمي

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أسدلت السلطات السعودية الستار عن أخر فصول قصة اغتيال رجل الأعمال الشهير أحمد سعيد العمودي بعد أن توصلت لـ "القاتل" الذي تبين أنه مقيم يمني كان يبيع رجل الأعمال المغدور الحضرمي الأصل عسل أجداده.

وكانت السلطات في مدينة جدة -ثاني أكبر مدن المملكة- قد عثرت، يوم السبت الماضي، على جثة رجل الأعمال أحمد العمودي (57 عاماً) صاحب شركة العمودي للصيرفة مقتولاً خنقاً داخل منزله الكائن بحي الروضة في جدة بمنطقة مكة المكرمة بعد أن سرق الجناة مبلغاً كبيراً من المال من داخل منزله. وتمكنت السلطات من مساء نفس يوم الجريمة من القبض على المقيم اليمني الذي اعترف، فيما بعد، بارتكابه الجريمة بدافع السرقة بمعاونة 3 أشخاص (سعودي وتشاديين).

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إنه بعد فترة طويلة من الإنكار، اعترف المتهم اليمني (53 عاماً) لرجال شرطة محافظة جدة بجريمته، بعد أن شوهد وهو يدخل منزل أحمد سعيد العمودي، واتضح وجود علاقة ومعرفة بين الطرفين، إذ درج المتهم على بيع العسل لضحيته على فترات متباعدة.

وأقر المتهم اليمني بأنه وصل إلى منزل رجل الأعمال صباح الجمعة، بعد أن خطط لفعلته، وفي ساعة الصفر أجهز عليه من الخلف، مستغلاً تقدم سن الضحية الذي حاول مقاومته بلا طائل، إذ تمكن منه خنقاً على عنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة تحت قبضة يديه.

وعقب ذلك، سارع القاتل بتقييد يدي ورجلي الضحية وحاول حشر جثته في كيس أبيض يستخدم في حفظ الأموال، وهي الفرضية التي كان قد توصل إليها رجال الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي، إذ أكّدت الفرضية أن رجل الأعمال فارق الحياة قبل تقييد يديه ورجليه، ولم تبد على جثته أي آثار للمقاومة أو التخلص من القيد.

وكشفت التحقيقات أن الجاني تعرف على الضحية منذ فترة وكان يزوره باستمرار ليبيع له العسل ما جعل القتيل يطمئن له ويدخله إلى داره، وأنه استغل غياب زوجة الضحية المغربية خارج المملكة وتعطل كاميرات المنزل، فضلاً عن أن المغدور كان يسكن بمفرده في المنزل.

يذكر أن أحمد سليمان العمودي هو حضرمي الأصل سعودي الجنسية، ووالده هو سعيد العمودي مؤسس "شركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه" للصرافة في العام 1963 وتوسعت أعمال العائلة التجارية لتشمل قطاعات واسعة في المملكة.

ويعد العسل الحضرمي -وخاصة عسل السدر- أجود وأثمن أنواع العسل في العالم.