شركة العليان السعودية تخطط لطرح أسهم في شركات تابعة لها

ذكر تقرير إن شركة العليان المالية التابعة لمجموعة العليان العائلية السعودية تدرس بيع حصص في شركات تابعة لها.

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، أمس الإثنين، نقلت وكالة بلومبرغ عن المتحدث الرسمي باسم الشركة التي تشرف على استثمارات المجموعة في منطقة الشرق الأوسط إن الشركة قد تعرض أسهما في واحدة أو أكثر من الشركات التي تديرها عن طريق طرح عام أولي.

وقالت الوكالة الأمريكية إن الشركة تدرس كذلك إنشاء شركة مساهمة لبعض الأصول المملوكة لها، ثم طرحها للاكتتاب العام، مشيرة إلى أن الشركة بدأت بالفعل في مفاوضات مع مستشارين ماليين محتملين للطرح الذي من المتوقع أن يتم خلال العام 2018.

ومجموعة العليان عبارة عن مجموعة شركات سعودية أسسها سليمان العليان سنة 1947 في مدينة الظهران شرق المملكة، وبدأت كشركة نقل بري تعمل في إطار بناء التابلاين. وطورت نشاطها مع الطفرة النفطية ليشمل المطاعم وصناعة الأغذية و صناعة الورق و البلاستيك والتأمين والبنوك ولها عدة شراكات مع شركات عالمية من أبرزها كوكاكولا، و برغر كينغ، وبكتل.