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سياسة واقتصاد

العاهل السعودي يجتمع برئيس مجموعة سوفت بنك في طوكيو

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 14 مارس 2017
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العاهل السعودي يجتمع برئيس مجموعة سوفت بنك في طوكيو

(رويترز) - قال مصدر مطلع إن شالرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك سيجتمع مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في طوكيو اليوم الثلاثاء مع مضي المملكة وشركة التكنولوجيا في خطط إنشاء صندوق للاستثمار في التكنولوجيا بقيمة 100 مليار دولار.

 

ولم يكشف المصدر مزيداً من التفاصيل عن الاجتماع بين المستثمر الملياردير والملك سلمان الذي يقوم بزيارة دولة لليابان.

 

ولم ترد السفارة السعودية على الفور على طلب للتعقيب.

 

 

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