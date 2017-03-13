دمج شعاع وجي.اف.اتش سينشئ مجموعة مالية خليجية متنوعة النشاط

(رويترز) - سيخلق اندماج شعاع كابيتال التي مقرها دبي مع مجموعة جي.اف.اتش المالية البحرينية شركة عملاقة متنوعة الأنشطة بقيمة سوقية تبلغ نحو 2.5 مليار دولار ذات مصالح متعددة تشمل التجزئة والأنشطة المصرفية الاستثمارية والوساطة المالية والتطوير العقاري.

قفزت أسهم الشركتين منذ أمس الأحد مع رهان بعض المستثمرين على أن عدة صفقات تتعلق بشعاع في الأشهر الأخيرة كانت تمهيدا لاندماجها في نهاية المطاف مع جي.اف.اتش المدرجة في البحرين ودبي.

وارتفعت الأسهم بعدما نقلت نشرة ميد عن رئيس مجلس إدارة شعاع جاسم الصديقي قوله إن الشركة تناقش اندماجا محتملا في صفقة تبادل أسهم بمليارات الدراهم مع مؤسسة إقليمية أكبر.

لم يسم الصديقي المؤسسة المعنية ولم يستجب مسؤولون في شعاع وجي.اف.اتش ومجموعة أبوظبي المالية التي اشترت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي 48.36 بالمئة في شعاع لطلبات للإدلاء بتعليق.

لكن بعض مديري الصناديق قالوا إنهم يرون منطقا للاندماج. فشعاع كابيتال وجي.اف.اتش، وهي بنك استثمار إسلامي، كانتا مهيمنتين في المنطقة قبل عشر سنوات لكن الأزمة المالية العالمية دفعتهما لتقليص أنشطتهما. وقالت شعاع وجي.اف.اتش إنهما تريدان استئناف النمو السريع من خلال استحواذات.

وقال الصديقي في بيان أمس الأحد إن شعاع تسعى لاستعادة مركزها الرائد في الأسواق المالية والأنشطة المصرفية الاستثمارية بالمنطقة.

ومع تباطؤ الاقتصادات في منطقة الخليج بفعل هبوط أسعار النفط فإن الاندماج الكبير وليس النمو الذاتي قد يكون السبيل الوحيد أمام الشركات لاقتناص فرص جديدة للاستثمار المصرفي مع قيام الحكومات في المنطقة التي تشتد حاجتها إلى السيولة بإصدار سندات وبيع أصول.

وتزايدت الضغوط على الشركات المالية الخليجية لدارسة اندماجات بفعل الاندماج المزمع هذا العام بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول إضافة إلى محادثات الاندماج بين ثلاثة بنوك قطرية.

وقال مدير أصول من المنطقة طلب عدم الكشف عن هويته "أعتقد أن جميع الدلالات تشير إلى نتيجة واحدة هي أن شعاع وجي.اف.اتش تخططان للاندماج وإن تلك الخطة بدأت حينما أصبحت مجموعة أبوظبي المالية المساهم الرئيسي في شعاع."

بدأت مجموعة متشابكة من العلاقات بين مجموعة جي.اف.اتش المالية وشعاع كابيتال تتشكل العام الماضي. ففي مايو أيار قالت مجموعة أبوظبي المالية وجي.اف.اتش إنها تخططان لإنشاء بنك إسلامي يحمل اسم ايه.دي كورب في المنطقة المالية الحرة الجديدة بأبوظبي برأسمال مبدئي قدره 100 مليون دولار.

وبعد قيام مجموعة أبوظبي المالية بشراء حصة في شعاع كابيتال في نوفمبر تشرين الثاني الماضي استحوذت شعاع في ديسمبر كانون الأول على 14 بالمئة في المصرف الخليجي التجاري البحريني الذي تملك مجموعة جي.اف.اتش المالية 47 بالمئة فيه.

وقالت شعاع أمس الأحد إنها ستستحوذ على المتكاملة كابيتال والمتكاملة للأوراق المالية بأبوظبي اللتين تسيطر عليهما مجموعة أبوظبي المالية. وتملك المتكاملة كابيتال 11.74 بالمئة في جي.اف.اتش بحسب بيانات تومسون رويترز بينما يقدر مدير الأصول الحصة بنحو 20 بالمئة بحساب الحيازات غير المباشرة من خلال صناديق استثمار.

وقال مدير الأصول إن شعاع ستساهم بعملها في الأنشطة المصرفية الاستثمارية وخبرتها في الأسواق المالية ومحفظتها الصغيرة للإقراض بينما ستساهم جي.اف.إتش بأنشطتها العقارية وقاعدة عملائها الكبيرة. وتقدر القيمة السوقية لمجموعة جي.اف.اتش المالية بنحو ثلاثة أمثال قيمة شعاع كابيتال. وارتفع سهم شعاع كابيتال 3.2 بالمئة اليوم الاثنين مسجلا أعلى مستوى إغلاق له في سبع سنوات ولتبلغ مكاسبه 18.4 بالمئة منذ يوم الأحد. وصعد سهم جي.اف.إتش المدرج في دبي سبعة بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق بينما قفز سهمها الأقل سيولةالمدرج في البحرين 9.7 بالمئة.

وراهن بعض المستثمرين اليوم على أن شركات أخرى ربما تستفيد من شبكة العلاقات المتعلقة باندماج جي.اف.اتش وشعاع حيث ارتفع سهم إشراق العقارية المدرجة في أبوظبي 3.5 بالمئة. وتملك المتكاملة كابيتال 9.47 بالمئة في إشراق.