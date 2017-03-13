أكثر من 12 ألف شركة افريقية مسجلة في غرفة تجارة وصناعة دبي

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن أن عدد الشركات الإفريقية العاملة في دبي والمسجلة في عضوية الغرفة تخطى حاجز الـ 12 ألف شركة، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الخليجية في البنية التحتية الإفريقية خلال العقد الماضي حوالي 30 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة في مؤتمر الاستثمار في إفريقيا الذي نظمته مجلة "وول ستريت جورنال" مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن وسط مشاركة لافتة من أبرز المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار في إفريقيا والعالم.

واستعرضت غرفة دبي، وفق وكالة أنباء الإمارات، خلال مشاركتها خططها الاستراتيجية في القارة السمراء وجهودها المستمرة لتعزيز تنافسية شركات إمارة دبي في هذه الأسواق الواعدة وفائدة مكاتبها التمثيلية الخارجية المنتشرة في أربع دول إفريقية في تحفيز الاستثمارات العالمية في إفريقيا بالإضافة إلى تسليط الضوء على المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال الذي أطلقته الغرفة والذي بات منصةً عالمية للشراكات الاقتصادية مع القارة الإفريقية.

وأكد سعادة ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي خلال كلمته في المؤتمر أن الغرفة تؤمن أن الإمارة مؤهلة لتلعب دوراً رئيسياً في تحفيز النمو الاقتصادي في إفريقيا نظراً لما تمتلكه من مزايا تنافسية تسهل وتدعم حركة الاستثمار من وإلى القارة الإفريقية مؤكداً إن وجود العديد من الشركات الإفريقية العاملة في دبي والمسجلة في عضوية الغرفة والتي تخطى عددها حاجز الـ 12 ألف شركة ما هو إلا دليل واضح على جاذبية دبي للشراكات الاقتصادية.

وأشار الغرير إلى أن النظرة الإيجابية التي تملكها الغرفة لإمكانات وقدرات القارة السمراء وخصوصاً منطقة جنوب الصحراء الإفريقية كانت أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الغرفة لإطلاق المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال والذي نجح على مدى ثلاث دورات سابقة في جمع المستثمرين وصناع القرار في القطاعين العام والخاص الإفريقي مع نظرائهم في دبي والعالم في نقاشات مثمرة وحوارات بنّاءة.

وأوضح أن البعثات التجارية لغرفة دبي المستمرة للقارة السمراء بالإضافة إلى مكاتب الغرفة التمثيلية في إثيوبيا وغانا وموزمبيق وكينيا تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز تواجد الشركات الخليجية وخصوصاً شركات دبي في هذه الأسواق الواعدة وقد بلغت قيمة الاستثمارات الخليجية في البنية التحتية الإفريقية خلال العقد الماضي حوالي 30 مليار دولار أمريكي في حين بلغت الاستثمارات الخليجية المباشرة في النصف الأول من العام 2015 في دول جنوب الصحراء الإفريقية 2.7 مليار دولار أمريكي واستحوذت كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا وأوغندا على النسبة الأكبر من الاستثمارات الخليجية.