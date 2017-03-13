القبض المتورطين بقتل المصرفي أحمد سليمان العمودي

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تمكنت السلطات السعودية أمس الأحد من الإطاحة بأربعة متهمين (يمني وسعودي و2 من تشاد) متورطين في جريمة قتل رجل الأعمال السعودي الشهير أحمد سليمان العمودي صاحب شركة العمودي للصيرفة.

وكانت السلطات قد عثرت، يوم السبت الماضي، على جثة رجل الأعمال أحمد سليمان العمودي (57 عاماً) مقتولاً شنقاً داخل منزله الكائن بحي الروضة في جدة بمنطقة مكة المكرمة غرب المملكة بعد أن سرق الجناة مبلغ 11 مليون دولار (41.2 مليون ريال) من منزله.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن شرطة جدة ممثلة في شعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من حل لغز مقتل المصرفي في أقل من 24 ساعة ومعرفة الدوافع وراء قتله، فور وصولها إلى الموقع، حيث قامت بجمع كافة الأدلة وخيوط القضية ومن يشتبه بهم في مقتل المصرفي، وتم القبض على يمني مساء السبت الماضي، وتمت محاصرته خلال التحقيق وتوجيه الاتهامات، واعترف بارتكابه الجريمة بدافع السرقة بمعاونة 3 أشخاص (سعودي وتشاديين)، وتم الاستدلال على المشاركين في الجريمة، والقبض عليهم فجر أمس الأحد.

ولا تزال التحقيقات جارية مع المتهمين لمعرفة تفاصيل القضية تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة.