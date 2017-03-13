القبض المتورطين بقتل المصرفي أحمد سليمان العمودي

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تمكنت السلطات السعودية أمس الأحد من الإطاحة بأربعة متهمين (يمني وسعودي و2 من تشاد) متورطين في جريمة قتل رجل الأعمال السعودي الشهير أحمد سليمان العمودي صاحب شركة العمودي للصيرفة.
وكانت السلطات قد عثرت، يوم السبت الماضي، على جثة رجل الأعمال أحمد سليمان العمودي (57 عاماً) مقتولاً شنقاً داخل منزله الكائن بحي الروضة في جدة بمنطقة مكة المكرمة غرب المملكة بعد أن سرق الجناة مبلغ 11 مليون دولار (41.2 مليون ريال) من منزله.
وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن شرطة جدة ممثلة في شعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من حل لغز مقتل المصرفي في أقل من 24 ساعة ومعرفة الدوافع وراء قتله، فور وصولها إلى الموقع، حيث قامت بجمع كافة الأدلة وخيوط القضية ومن يشتبه بهم في مقتل المصرفي، وتم القبض على يمني مساء السبت الماضي، وتمت محاصرته خلال التحقيق وتوجيه الاتهامات، واعترف بارتكابه الجريمة بدافع السرقة بمعاونة 3 أشخاص (سعودي وتشاديين)، وتم الاستدلال على المشاركين في الجريمة، والقبض عليهم فجر أمس الأحد.
ولا تزال التحقيقات جارية مع المتهمين لمعرفة تفاصيل القضية تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة.المزيد من أخبار السعودية
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
ماذا يجري في السعودية؟ | مجتمع | أريبيان بزنس
سعوديات ثريات يستغلن فقر شبان ويعرضن عليهم الزواج
ألمانيا مستعدة لاستضافة خمسة آلاف لاجىء سوري جديد
ما هي الـ 12 مخالفة القاضية بإبعاد الوافدين من السعودية؟ | أريبيان بزنس
ماذا يجري في السعودية؟ | مجتمع | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
ألمانيا مستعدة لاستضافة خمسة آلاف لاجىء سوري جديد