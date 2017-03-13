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سياسة واقتصاد

السعودية تسعى لخفض سيطرة الأجانب على الوظائف الحرجة

أريبيان بزنس
الاثنين، 13 مارس 2017
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السعودية تسعى لخفض سيطرة الأجانب على الوظائف الحرجة

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أمس الأحد، إنها تهدف إلى تقليص معدلات البطالة بين السعوديين عبر رفع نسب التوطين وخفض سيطرة الأجانب على "الوظائف الحرجة" فيما تطلق عليه "الانكشاف المهني".

 

وقال وكيل الوزارة للبرامج الخاصة إبراهيم الشافي، في بيان صحافي، إن برنامج التوطين الموجه يهدف إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل عبر إتاحة 1.2 مليون فرصة عمل من خلال 4 محاور تنفيذية؛ هي التوطين القطاعي، التوطين المناطقي، التوطين الحصري، التوطين النوعي.

 

وارتفع معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث 2016 إلى 12.1بالمئة مقارنة بـ11.6 بالمئة في الربع الثاني، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

 

ويعمل في القطاع الخاص السعودي نحو 10.4 مليون موظف، 1.7 مليون منهم سعوديون (16%)، فيما 8.7 مليون أجانب (84%).

 

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030 خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمئة، كما تخطط لخفضها إلى 9 بالمئة بحلول العام 2020 عبر برنامج التحول الوطني الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون مواطن بالوظيفة بحلول 2020.

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