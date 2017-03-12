7.728 مليار دولار قيمة محفظة علامة "اتصالات" التجارية

فازت "مجموعة اتصالات" بلقب أقوى علامة تجارية لقطاع الاتصالات في الشرق الأوسط من قبل "براند فاينانس"، وهي شركة عالمية رائدة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات، ومقرها لندن.

وتم منح "اتصالات" هذا اللقب بناء على عدد من المعايير والتي شملت التركيز على أنشطة العلامة التجارية، ومشاريع الرعاية العالمية الهامة، والفعاليات المحلية التي تستهدف العملاء الأفراد والشركات، فضلاً عن زيادة الإيرادات والتي ساهمت أيضاً في قيمة العلامة التجارية.

وتتخذ "مجموعة اتصالات" من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها، وتتمتع محفظة علامتها التجارية بحضور قوي في مصر، ونيجيريا، وسريلانكا وأفغانستان. كما أنها تمتلك حصصاً في كل من "موبايلي" في السعودية، و"يوفون" وشركة الاتصالات الباكستانية في باكستان، و"ماروك تيليكوم" في المغرب، و"موف" في إفريقيا.

ومع وصول قيمة محفظة علامتها التجارية إلى 7.728 مليار دولار أمريكي، تفوقت محفظة "مجموعة بفارق 1.5 مليار دولار على ثاني علامة تجارية بالقائمة.

ومن بين العوامل الرئيسية المساهمة في قوة محفظة علامة "مجموعة اتصالات" التجارية هو تصنيفها الائتماني المرتفع من (AA-) إلى (AA+) في عام 2017. وهي المرة الأولى التي تقوم بها "براند فاينانس" بتقييم علامة تجارية بناء على محفظة أعمالها. وتم تقييم "مجموعة اتصالات" أيضاً بناء على برنامجها الخاص بمشاريع الرعاية العالمية مثل رعايتها لنادي (FC Barcelona)، إلى جانب الفعاليات المحلية التي تستهدف العملاء الأفراد والشركات على حد سواء.

وفي سياق تعليقه على استراتيجية "اتصالات"، قال ديفيد هايغ، الرئيس التنفيذي لشركة "براند فاينانس": "إلى جانب تطوير علامتها التجارية الأساسية، انتهجت ’اتصالات‘ استراتيجية شاملة على مستوى محفظة علامتها التجارية كوسيلة لتعزيز قيمة أعمالها من خلال الاستفادة من الأصول ذات العلامات التجارية. ومن شأن العلامات التجارية مثل ’موبايلي‘ في السعودية أن توفر إمكانية الوصول إلى سوق مهمة جداً ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وبالإضافة إلى ذلك، فقد مكنتها استراتيجيتها من بناء وجود لها في مناطق إقليمية هامة مجاورة لمنطقة الشرق، مثل التواجد في إفريقيا وباكستان من خلال ’ماروك تيليكوم‘.



