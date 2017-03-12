من هو رجل الأعمال السعودي الذي قتل داخل منزله بجدة؟

(أريبيان بزنس/ وصحف محلية) - عثرت السلطات السعودية يوم أمس السبت على رجل أعمال سعودي مشهور مقتولاً "منذ أيام" وجثته داخل كيس شراعي (خيشة) ومربوطاً حول عنقه حبل داخل منزله بحي الروضة في مدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة غرب المملكة.

ولحد الآن، لم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية السعودية حول الحادثة التي أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة. في حين اكتفت الصحف المحلية بالإشارة إلى أن الضحية هو "رجل أعمال سعودي مشهور" دون ذكر اسمه.

إلا أن مصادر عديدة أكدت لأريبيان بزنس أنه رجل الأعمال سليمان العمودي كما أكد سعوديون كثر بينهم صحافي في جريدة الوطن السعودية على موقع تويتر -الذي يحظى بشعبية منقطعة النظير في السعودية- أكدوا أن الضحية ما هو إلا أحمد سليمان العمودي (57 عاماً) صاحب شركة "العمودي" للصرافة.

وغرد الصحفي مبارك آل مشاري (وهو صحفي في جريدة الوطن المحلية) إن "الجهات الأمنية المختصة تلقي القبض على قتلته عميد الصرافة احمد سعيد العامودي ب #جده".

وفي اتصال هاتفي أجراه "أريبيان بزنس"، قبل قليل، مع شركة العمودي للصيرفة، رفضت الموظفة الحديث حول الحادثة وقالت "لا علم لديها بالموضوع"، وقامت بتحويل الاتصال إلى مسؤول لم يجيب نهائياً على الاتصال.

وفي تقرير لها، أشارت صحيفة "سبق" المقربة من وزارة الداخلية إلى أن الشرطة أوقفت مقيماً يمنياً متهماً يمنياً قد يكون متورطاً بالجريمة. ومازالت تبحث عن جناة آخرين متهمين بالجريمة التي وقعت فيما يبدو قبل أيام بمنزل الضحية الذي يقيم فيه وحيداً بعد أن عثر على جثته متيبسة.

واتهم مغردون سعوديون على موقع تويتر العمالة المخالفة لنظام الإقامة في السعودية بالوقوف خلف الجريمة المروعة مشيرين إلى وقوفهم خلف عدد من الجرائم الخطرة التي تشهدها المملكة.