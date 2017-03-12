الخدمة المدنية السعودية تنفي علاقتها في تحديد عدد ونوعية ومقرات الوظائف

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال مسؤول في وزارة الخدمة المدنية السعودية إن لا علاقة للوزارة -المسؤولة عن توظيف المواطنين في المملكة- في تحديد عدد ونوعية ومقرات الوظائف الحكومية.

وغرد حمد المنيف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم الأحد رداً على مواطنة إن الاحتياج المعلن للوظائف الصحية هو الاحتياج الوارد للوزارة من الجهات الحكومية وليس للخدمة المدنية أي علاقة في تحديد عدد ونوعية ومقرات الوظائف.

وأضاف "المنيف" أن دور وزارة الخدمة المدنية يتمثل في شغل الوظائف التي ترد لها من الجهات الحكومية.