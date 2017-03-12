"حساب المواطن" السعودي ينفي تحديد موعد الصرف

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال المشرف العام على برنامج (#حساب_المواطن) السعودي إنه لا صحة لما يتردد من اجتهادات في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تاريخ معين لبدء الصرف المالي.

ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية عن المهندس ماجد العصيمي إن عملية التسجيل لا تزال مستمرة بشكل طبيعي وجيد دون أي خلل أو صعوبات.

وأضاف "العصيمي" أنه يجري العمل على وضع السياسات وآلية الاستحقاق والصرف ليتم رفعها بعد ذلك للمقام السامي خلال 50 يوماً أي مطلع مايو/أيار المقبل لأخذ الموافقة النهائية عليها وإقرارها من قبل "المقام السامي" (العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود).

وبدأ برنامج حساب المواطن مرحلته الأولى من خلال التسجيل في مطلع فبراير/شباط الماضي، حيث وصل عدد المسجلين فيه لنحو 10.5 ملايين فرد، وسيستمر التسجيل فيه طوال فترة ارتفاع أسعار الطاقة، وليس هناك وقت محدد لإغلاق التسجيل.

#حساب_المواطن

يسعى برنامج (#حساب_المواطن) إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج الذي يتضمن حساب المقدر الشهري للأسرة، مصادر الدخل التجارية ورواتب جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد والذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، ومن بينهم الزوجة والأبناء.

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج إلى ثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.