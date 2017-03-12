مصرع رجل أعمال سعودي شهير شنقاً داخل منزله

(أريبيان بزنس/ وكالات) - عثرت السلطات السعودية، أمس السبت، على جثة رجل أعمال سعودي شهير مقتولاً شنقاً داخل منزله الكائن بحي الروضة في جدة بمنطقة مكة المكرمة غرب المملكة وتشير التقارير إلى أن الجناة سرقوا 11 مليون دولار (41.2 مليون ريال) من منزله.
وقالت صحيفة "المدينة" السعودية إن الضحية (57 عاماً) ليس لديه أبناء ومتزوج من امرأة مغربية وهي خارج المملكة حالياً.
وتحفظت شرطة مكة المكرمة على حارس الفيلا والتحقيق معه "جارٍ لمعرفة تورطه من عدمه"، لمعرفة "الذين قاموا بالدخول إلى الفيلا لمقابلة رجل الأعمال المقتول".
في حين ذكرت صحيفة "سبق" الإلكترونية إن رجل الأعمال وُجد مقتولاً داخل كيس بمنزله، ومقيد اليدين، وعليه آثار خنق حول رقبته، وتيبس في الجثة؛ ما يشير إلى أن له أياماً عدة متوفَّى.
وأكدت الصحيفة -المقربة من وزارة الداخلية- أن الجناة سرقوا حوالي 11 مليون دولار من منزل الضحية ثم لاذوا بالفرار.
وأضافت أنه قد "يكون قد تم القبض على أحد الجناة، وهو يمني الجنسية، وجارٍ التحقيق معه".المزيد من أخبار السعودية
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
ماذا يجري في السعودية؟ | مجتمع | أريبيان بزنس
سعوديات ثريات يستغلن فقر شبان ويعرضن عليهم الزواج
ألمانيا مستعدة لاستضافة خمسة آلاف لاجىء سوري جديد
ما هي الـ 12 مخالفة القاضية بإبعاد الوافدين من السعودية؟ | أريبيان بزنس
ماذا يجري في السعودية؟ | مجتمع | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
ألمانيا مستعدة لاستضافة خمسة آلاف لاجىء سوري جديد