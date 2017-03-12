Arabian business
سياسة واقتصاد

مصرع رجل أعمال سعودي شهير شنقاً داخل منزله

أريبيان بزنس
الأحد، 12 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
مصرع رجل أعمال سعودي شهير شنقاً داخل منزله

(أريبيان بزنس/ وكالات) - عثرت السلطات السعودية، أمس السبت، على جثة رجل أعمال سعودي شهير مقتولاً شنقاً داخل منزله الكائن بحي الروضة في جدة بمنطقة مكة المكرمة غرب المملكة وتشير التقارير إلى أن الجناة سرقوا 11 مليون دولار (41.2 مليون ريال) من منزله.

 

وقالت صحيفة "المدينة" السعودية إن الضحية (57 عاماً) ليس لديه أبناء ومتزوج من امرأة مغربية وهي خارج المملكة حالياً.

 

وتحفظت شرطة مكة المكرمة على حارس الفيلا والتحقيق معه "جارٍ لمعرفة تورطه من عدمه"، لمعرفة "الذين قاموا بالدخول إلى الفيلا لمقابلة رجل الأعمال المقتول".

 

في حين ذكرت صحيفة "سبق" الإلكترونية إن رجل الأعمال وُجد مقتولاً داخل كيس بمنزله، ومقيد اليدين، وعليه آثار خنق حول رقبته، وتيبس في الجثة؛ ما يشير إلى أن له أياماً عدة متوفَّى.

 

وأكدت الصحيفة -المقربة من وزارة الداخلية- أن الجناة سرقوا حوالي 11 مليون دولار من منزل الضحية ثم لاذوا بالفرار.

 

وأضافت أنه قد "يكون قد تم القبض على أحد الجناة، وهو يمني الجنسية، وجارٍ التحقيق معه".

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

من هو رجل الأعمال السعودي الذي قتل داخل منزله بجدة؟

القبض على اثنين في قضية الاعتداء على شرطي سعودي

القبض على 3 سعوديين سرقوا سيارة بداخلها سيدة

أمين بوابة السعودية التجارية سابق على قائمة القبض الدولية

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

محمد بن سلمان سيجتمع قريبا مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

حمدان بن محمد يعتمد سياسة إسكان ذوي الدخل المحدود في دبي

9 مليارات دولار حجم قطاع التأمين التكافلي في دول التعاون

توجيهات عليا لتحديد خط الفقر في السعودية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

شركة المريسي للصرافة تنعي مقتل رجل الأعمال الشيخ أحمد سعيد العمودي

محمد بن سلمان سيجتمع قريبا مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »