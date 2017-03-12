مصرع رجل أعمال سعودي شهير شنقاً داخل منزله

(أريبيان بزنس/ وكالات) - عثرت السلطات السعودية، أمس السبت، على جثة رجل أعمال سعودي شهير مقتولاً شنقاً داخل منزله الكائن بحي الروضة في جدة بمنطقة مكة المكرمة غرب المملكة وتشير التقارير إلى أن الجناة سرقوا 11 مليون دولار (41.2 مليون ريال) من منزله.

وقالت صحيفة "المدينة" السعودية إن الضحية (57 عاماً) ليس لديه أبناء ومتزوج من امرأة مغربية وهي خارج المملكة حالياً.

وتحفظت شرطة مكة المكرمة على حارس الفيلا والتحقيق معه "جارٍ لمعرفة تورطه من عدمه"، لمعرفة "الذين قاموا بالدخول إلى الفيلا لمقابلة رجل الأعمال المقتول".

في حين ذكرت صحيفة "سبق" الإلكترونية إن رجل الأعمال وُجد مقتولاً داخل كيس بمنزله، ومقيد اليدين، وعليه آثار خنق حول رقبته، وتيبس في الجثة؛ ما يشير إلى أن له أياماً عدة متوفَّى.

وأكدت الصحيفة -المقربة من وزارة الداخلية- أن الجناة سرقوا حوالي 11 مليون دولار من منزل الضحية ثم لاذوا بالفرار.

وأضافت أنه قد "يكون قد تم القبض على أحد الجناة، وهو يمني الجنسية، وجارٍ التحقيق معه".