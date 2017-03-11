محمد بن راشد يفتتح شركة "عملات للطباعة الأمنية" في أبوظبي

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "شركة عملات للطباعة الامنية" في منطقه خليفة الصناعية في إماره أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقد قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإزاحة الستار عن المجسم التذكاري إيذاناً بافتتاح المطبعة حيث تفقَّد سموه الأقسام المتخصصة للمطبعة وتعرّف على تجهيزاتها التي تعد من الأحدث عالمياً في مجال الطباعة الأمنية.

واستمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومرافقوه الى شرح قدمه معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي ورئيس جهاز الامارات للاستثمار حول أعمال الشركة، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وفي ختام الزيارة، تسلَّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أول ورقه نقدية تُطبع في المطبعة من فئة الألف درهم، وهي من الفئه الأولى، وتحمل الرقم "1".

حضر الافتتاح معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وعدد من محافظي المصارف المركزية من دول المنطقة وكبار المسؤولين في الدولة.

يُذكر أن "عملات للطباعة الامنية" هي شركة عصرية وحديثة تلبي كافة احتياجات الطباعة الأمنية في السوق المحلي والعالمي ومنها طباعة الأوراق النقدية، وهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.