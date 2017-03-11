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سياسة واقتصاد

السعودية تعين شركة أمريكية للإشراف على تطبيق ضريبة القيمة المضافة

أريبيان بزنس
السبت، 11 مارس 2017
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السعودية تعين شركة أمريكية للإشراف على تطبيق ضريبة القيمة المضافة

قالت صحيفة سعودية اليوم السبت إن السعودية تستعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية يناير/كانون الثاني 2018 بعد أن باتت بصدد الانتهاء من التخطيط لتطبيق الضريبة حالياً.

 

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليومية عن مصادرها إن الهيئة العامة للزكاة والدخل تتهيأ بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتطبيق الضريبة، بتعيين شركة أوليفر وايمان -المتخصصة بالاستشارات الإدارية- بصفة شريك تنفيذي واستراتيجي، وذلك لقيادة برنامج تطبيق الضريبة والاستعانة بخبراتها في هذا المجال.

 

وشرعت شركة اوليفر وايمان الأمريكية في جلب أعضاء فريقها المسؤول عن برنامج تطبيق الضريبة، إذ ستستمر في ذلك خلال الأسابيع المقبلة حتى يتم تشكيل فريقها بالكامل، كما سيعمل الفريق على تهيئة مجموعة من المختصين الدوليين ليتم تعينهم لفترة مؤقتة في مناصب مهمة في الهيئة بغرض تعزيز الخبرات وتوفير مزيد من الدعم لتصميم وتنفيذ البرنامج على أكمل وجه.

 

وقالت الصحيفة إن الهيئة العامة للزكاة والدخل عملت على تعيين الشركة لضمان تنفيذ مجموعة من الأهداف المتمثلة في استحداث ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد، وأن يكون النظام الداعم جاهزاً بصورة كاملة، فضلاً عن الحصول على دعم جميع الأطراف الحكومية المعنية.

 

وكانت "الزكاة والدخل" قد أنهت مشروع الإدارة المعنية بالضرائب بعد أن عملت على استحداثها، استعداداً لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية في الربع الأول من 2017 والقيمة المضافة 2018، وفقاً للاتفاق الخليجي.

 

وأتمت "الهيئة" تأسيس الإدارة المعنية بتلك الضرائب، حيث عكفت مع الجهات المعنية ذات العلاقة من خلال اللجنة التوجيهية، على العمل لتطبيق الضرائب سواء أكانت في آلية التطبيق أو الحملات الإعلامية.

 

ومنذ سنوات، تدرس الدول الست المصدرة للبترول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي فرض ضريبة القيمة المضافة. وقال أكثر من مسؤول خليجي، في أوقات سابقة من العام الماضي، إن الضريبة ستكون بحدود 5 بالمئة، وسيتم تطبيقها تدريجياً خلال عامين.

 

 

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