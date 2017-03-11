ترامب يبدا بالمطالبة بديون حروب قديمة من كمبوديا

أثارت مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية لكمبوديا بديون -تبلغ 500 مليون دولار- قبل نصف قرن غضبا واسعا في كمبوديا نظرا لأن الولايات المتحدة تعتبر المسبب الأول للمجاعة التي وقعت بسبب القصف الأمريكي لكمبيوديا بحسب صحيفة سيدني هيرالد.

وكان حجم الدين لا يتجاوز 274 مليون دولار لشراء الغذاء، لكن الدين تضاعف بسبب الفوائد منذ عام 1970.

ويقول وليام هيت السفير الأمريكي في العاصمة الكمبودية (الصورة أدناه)، إن كمبوديا قادرة على تسديد الديون بالنظر إلى الاستثمارات التي بدأت تدخل البلاد.

لكن رئيس وزراء كمبوديا هون سين قال إن الولايات المتحدة الأمريكية قصفت بلادي وتسببت بمشاكل مزمنة وتريد أن ندفع لها بسبب ذلك، رموا بالقنابل فوق رؤوسنا ويمنعون صندوق النقد الدولي من منحنا مساعدات مالية".