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سياسة واقتصاد

اكتمال ربط شبكات الحكومات الإلكترونية في دول مجلس التعاون

أريبيان بزنس
الجمعة، 10 مارس 2017
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اكتمال ربط شبكات الحكومات الإلكترونية في دول مجلس التعاون

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الجمعة، أنه تم ربط شبكات الحكومات الإلكترونية في دول المجلس.

 

وكتبت الأمانة العامة للمجلس على صفحتها على موقع «تويتر» أنه «تم ربط شبكات الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون ليتمكن المواطن من الحصول على الخدمة في أي من الدول الأعضاء من محل إقامته».

 

ونقلا عن صحيفة الإتحاد، أضافت في تغريدة أخرى «يمكن للخليجي أن يعمل في دولة أخرى من دول المجلس، ويتمتع بالحماية التأمينية والتقاعد داخل دول مجلس التعاون».

 

يحق لمواطني دول المجلس مراجعة أي مستشفى عام أو مستوصف حكومي في دول #مجلس_التعاونويعامل معاملة المواطن.

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