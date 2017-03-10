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سياسة واقتصاد

البطالة تكلف السعودية 516 مليون ريال شهرياً

أريبيان بزنس
الجمعة، 10 مارس 2017
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البطالة تكلف السعودية 516 مليون ريال شهرياً

(أريبيان بزنس/ وكالة الأناضول) - أظهر مسح لوكالة الأناضول للأنباء، أمس الخميس، أن قيمة إعانة البطالة الشهرية التي تدفعها الحكومة السعودية للمواطنين للباحثين عن العمل في المملكة تبلغ 137.6 مليون دولار (516 مليون ريال) شهرياً.

 

ويستند المسح إلى تقرير صدر أمس الخميس عن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التابع لوزارة العمل السعودية، بين أن عدد من يحصلون على إعانة بطالة في البلاد حالياً يبلغ 258 ألف باحث عن العمل.

 

وبحسب التقرير، تسيطر النساء على 78 بالمئة من الحاصلين على إعانة البطالة، وعددهن نحو 201 ألف باحثة عن العمل.

 

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت مطلع 2011 عن برنامج "حافز" الذي يمنح العاطلين عن العمل (من سن 20 إلى 35 سنة فقط) إعانات شهرية بقيمة ألفي ريال (533 دولارا)، لمدة عام، وبدأ تطبيقه أواخر العام نفسه.

 

وتجاوز عدد المستفيدين من إعانة البطالة في برنامج "حافز" مليون سعودي في بداية تطبيق البرنامج.

 

وارتفع معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث 2016 إلى 12.1 بالمئة مقارنة بـ11.6 بالمئةفي الربع الثاني، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

 

ويعمل في القطاع الخاص السعودي نحو 10.4 مليون موظف، منهم 1.7 مليون سعودي (16%)، فيما 8.7 مليون أجنبي (84%).

 

وتستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030 خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمئة، كما تخطط لخفضها إلى 9 بالمئة بحلول 2020 عبر برنامج "التحول الوطني".

 

وتسعى المملكة عبر "التحول الوطني" إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020. 

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