شركة تسرح عشرات السعوديات

قالت صحيفة سعودية اليوم الأربعاء إن مستقبل 47 موظفة سعودية -يعملن في إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة الطائف بمنطقة مكة المكرمة لتشغيل كافتيريات وبوفيهات البنات- بات في مهب الريح بعد انتهاء عقد الشركة المشغلة ورفض الجامعة تجديد العقد.

وأضافت صحيفة "المدينة" اليومية إن الشركة –دون أن تذكر اسمها- أبغلت الموظفات العاملات لديها بأن يوم غد الخميس سيكون آخر أيام عملهن؛ لتتبعثر أحلام الموظفات، وتبدأ مرحلة جديدة من المعاناة بعد ثلاث سنوات من العمل الدؤوب والمستمر.

وأوضحت أن الـ 47 فتاة سعودية يعملن بشركة مشغلة لبوفيهات جامعة الطائف للبنات ستنتهي فترة عملهن بالشركة غداً؛ بعد أن أبلغتهن الشركة بنهاية عقدها مع الجامعة في ظل رفض الجامعة تجديد عقد الشركة أو تمديده حتى نهاية العام.

وقالت إحدى الموظفات المتضررات إن الموظفات السعوديات العاملات في بوفيهات جامعة الطائف بقسم البنات دخلن سوق العمل منذ 3 سنوات عن طريق برنامج طاقات ويعملن بكل تفانٍ وإخلاص في تقديم أفضل الخدمات لطالبات الجامعة، إلا أنهن فوجئن بإبلاغهن بالخبر المفجع لهن، مؤكدة أن مستقبلهن ومستقبل أسرهن بات في خطر، حيث إن الغالبية من الموظفات السعوديات يقمن على إعالة أسرهن من خلال العمل مع الشركة، فيما طالب الموظفات بإيجاد فرص عمل لهن أو إلزام الشركة المشغلة الجديدة حال التعاقد معها بتوظيفهن لديها.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي بجامعة الطائف المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام، الدكتور صالح الثبيتي أن الموظفات يعملن لدى شركة متعاقدة مع جامعة الطائف، ولا تربطهن أي علاقة عمل بالجامعة على الإطلاق، وينتهي عقد الشركة المشغلة لهن بنهاية شهر فبراير/شباط الحالي، ولا ترغب جامعة الطائف في تمديد عقد الشركة، إذ ستبدأ في تطبيق خطة تطوير جديدة للخدمات في شطر الطالبات فور انتهاء العقد.