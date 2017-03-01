العاهل السعودي يوقع اتفاقيات تعاون في مستهل زيارة لإندونيسيا

رويترز: أجرى العاهل السعودية الملك سلمان محادثات مع الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو اليوم الأربعاء (أول مارس آذار) ووقعا عددا من اتفاقيات التعاون في مستهل زيارة العاهل السعودي التي تستمر 12 يوما لإندونيسيا.

وهذه أول زيارة لعاهل سعودي لإندونيسيا خلال نحو خمسة عقود.

وشهد الزعيمان توقيع 11 اتفاقية من بينها اتفاقات لإزالة الحواجز التجارية واتفاقية جديدة بين شركتي الطاقة في البلدين أرامكو السعودية وبرتامينا الإندونيسية يعد امتدادا لخطة قائمة بقيمة ستة مليارات دولار لتوسعة أكبر مصفاة في إندونيسيا.

كما يلتقي العاهل السعودي مع زعماء دينيين ويزور مسجد (استقبال) وهو أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا قبل أن يتوجه إلى جزيرة بالي حيث سيقضي ما يزيد على أسبوع.

وتأمل إندونيسيا في جذب استثمارات سعودية بمليارات الدولارات بينما ستركز الزيارة أيضا على بناء علاقات ثقافية ودينية ودعم التعليم.

وتهدف السعودية إلى فتح مزيد من المدارس الإسلامية في إندونيسيا وزيادة عدد المنح الدراسية للطلبة.

وبدأ الملك سلمان جولة آسيوية تستمر شهرا في ماليزيا ويعتزم زيارة بروناي واليابان والصين وجزر المالديف والأردن.