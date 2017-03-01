دبي: برنامج "إسعاد" يعتمد 328 عرضاً منذ إطلاقه

قال العميد أحمد محمد رفيع مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي إن برنامج إسعاد -الذي يهدف إلى دعم الراتب من خلال استقطاب عروض ومزايا للموظفين- قد اعتمد 328 عرضاً منذ إطلاقه وحتى اليوم.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، شملت العروض جهات مختلفة وقطاعات متنوعة تمثلت في الصحّة، التعليم، السياحة والسفر، التموين، الرياضة، المصارف، النقل والمواصلات، المطاعم ومستلزمات البناء، وعروض أخرى متفرّقة.

وأكد العميد رفيع على تركّز التوّجه في استقطاب العروض نحو قطاع الصحّة بعد استطلاع رأي نفّذته الإدارة يظهر تصدّر هذا القطاع الأولويّة عند الموظّفين بنسبة 73.1 بالمئة، تلاه قطاع التعليم بالاهتمام بنسبة بلغت 68.2 بالمئة.

وأوضح أن الاستطلاع جاء بتوجيهات اللواء محمد سعد الشريف، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، حرصاً على تلبية احتياجات ومتطلّبات الموظّفين، مشيراً إلى تكثيف عمل لجنة برنامج إسعاد وفقا لما أسفرت عنه نتائج الاستطلاع بحيث تتوجه نحو استقطاب أفضل المستشفيات وأجودها في تقديم الخدمات والرعاية الصحيّة، إلى جانب جذب أفضل وأرقى مؤسّسات التعليم المدرسيّة منها والتعليم العالي، وعليه فقد تصدر قطاع الصحة عروض برنامج إسعاد.

وأضاف أن هذه البرامج والمبادرات إنما تحقّق الأهداف الإستراتيجية لمبادرة "السعادة" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإسعاد شعبه، والعمل على توفير بيئة وظيفية تتخللها السعادة والإيجابية.

بدوره، قال الرائد محمد العسماوي مدير إدارة السعادة والايجابية الوظيفية في الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي، إن البرنامج يهدف إلى توفير خصومات شرائية للموظفين وخدمات متميزة لهم تزيد من شعورهم بالسعادة، وذلك عبر حصر وجمع كل العروض والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين وتوفيرها لهم عبر تطبيق ذكي، إضافة إلى إصدار بطاقة "إسعاد" التي يتم تقديمها للجهة صاحبة العرض.

وأضاف أن تحقيق السعادة للموظّفين لا يقتصر على برنامج "إسعاد" وإنما يشمل جملة من البرامج والخدمات والمبادرات، ومن ذلك برنامج الحضور الذكي الذي يمكّن الموظّفين من تسجيل حضورهم وانصرافهم بصورة ذكيّة، ورفع تقارير يوميّة للإدارة من دون الحاجة لاستخدام البصمة أو البطاقة، كذلك نبض السعادة الذكي الذي يرصد لحظياً وبشكل مستمر انطباعات الموظفين ومدى سعادتهم، وربطها بالمتغيرات والظواهر المختلفة التي تحيط بالموظف وبيئته الوظيفية، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانيّة في أماكن عمل الموظفين سواءً في الشارع أو مراكز الشرطة المختلفة لاستطلاع آرائهم ومدى رضاهم والوقوف على أهم معوّقات تحقيق السعادة لهم.