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سياسة واقتصاد

السعودية تبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع أبريل

أريبيان بزنس
الأربعاء، 1 مارس 2017
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السعودية تبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع أبريل

وجهت الهيئة العامة للزكاة والدخل خطاباً إلى مجلس الغرف السعودية يتضمن قرب تطبيق فرض الضريبة الانتقائية مطلع إبريل/نيسان المقبل.

 

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن الهيئة العامة للزكاة والدخل طالبت الشركات والمؤسسات التي تستورد أو تنتج سلع "التبغ ومشتقاته" و"المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة" سرعة تحديث بياناتها أو التسجيل لمن لم يسبق لها ذلك لدى "الهيئة" والاستعداد للامتثال لنظام الضريبة في موعد تطبيقه.

 

ومن المتوقع أن تعمل الجهات الرقابية في السعودية على تشديد مراقبة جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالتعاون مع الجهات المعنية خاصة الجمارك، لاتخاذ إجراءات التطبيق والعمل بهذه الخطوة.

 

وتعد الضريبة الانتقائية من مكونات برنامج التوازن المالي التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد وتحسين حياة المواطنين الصحية، وتتماشى مع الجهود التي تبذلها المملكة في سبيل تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والوصول إلى ميزانية مستقرة ومتوازنة بحلول العام 2020.

 

وسبق أن أشارت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي المنبثق عن رؤية السعودية 2030 إلى مفهوم ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة، والموعد المحدد للبدء في فرضهما وتحصيلهما، والسلع التي سترتفع بناء على ذلك.

 

وأظهرت الوثيقة أن ضريبة السلع الانتقائية خاصّة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة؛ كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100 بالمئة والمشروبات الغازية 50 بالمئة، ومشروبات الطاقة 100 بالمئة. كما يمكن أن تتوسع لتشمل الأطعمة التي تتسبب في انتشار السمنة ومرض السكري.

 

وأضافت أن ضريبة القيمة المضافة تشمل جميع المنتجات والخدمات، وتبلغ قيمتها 5 بالمئة‏ من قيمة المنتج، مشيرة إلى أن المنتجات المعفاة من هذه الضريبة لا تتجاوز 100 منتج فقط من السلع الأساسية.

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