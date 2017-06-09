الإمارات تحاكي مستقبل الطاقة في "إكسبو أستانا"

يعكس جناح الإمارات في معرض أكسبو العالمي في العاصمة الكازخية أستانا والذي ينطلق يوم غد ويستمر حتى 10 سبتمبر المقبل تحت عنوان «طاقة المستقبل»، ملامح مستقبل الطاقة.
ويحفل جناح الدولة الذي يتولى المجلس الوطني للإعلام بناءه وإدارته والإشراف عليه بفعاليات فعاليات متنوعة، تهدف إلى الحد من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ على المستوى العالمي، واستعراض المبادرات العالمية في مجال الطاقة التي تحقق التنمية المستدامة، كما سيقدم الجناح عدداً من المشاريع الاستكشافية والخطط المستقبلية لتوفير النمو والازدهار للمجتمع الإماراتي.
ووفق صحيفة البيان، يعد جناح الإمارات الأكثر اتساعاً في المعرض من حيث مساحته التي تزيد على 980 متراً مربعاً، وتم تصميمه ليستقبل نحو 7000 زائر يومياً، وستتم فيه الاستعانة بمضيف افتراضي لإرشاد الزوار وشرح محتوى الجناح الذي تستغرق جولة الزائر فيه نحو 20 دقيقة.
ويتميز الجناح بمنصة تفاعلية تتيح لزواره الاطلاع على ملامح مستقبل قطاع الطاقة والتطورات التي يشهدها، من خلال تجربة فريدة تسهم في تعزيز تفاعل ضيوف الجناح مع المعلومات والبيانات المعروضة، وإظهار الوجه الحضاري المشرق للإمارات وانفتاح أبنائها على العالم، وكانت كازاخستان قد أعلنت في مايو الماضي مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي».
ويركز «إكسبو أستانة» على تقنيات الطاقة المعتمدة على موارد متجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وهي القضية التي اختارها هذا الإكسبو المتخصص ويتمثل الجهد المبذول في أستانة في البحث عن حلول لهذا التحدي المحدد الماثل أمام البشرية.
ويختلف «إكسبو أستانة» عن «إكسبو 2020 دبي» الذي هو إكسبو دولي دوري يقام كل خمسة أعوام ويمتد ستة شهور بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021.
وكازاخستان شريك تجاري مهم للإمارات على مدى يزيد على ربع قرن حيث نمت التجارة غير النفطية بين البلدين بصورة كبيرة في الأعوام الأخيرة ووصل حجم التبادل التجاري إلى 185مليون دولار 680 مليون درهم في عام 2015.
ونمت الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان إلى ملياري دولار بين عام 2005 والربع الأول من العام الماضي حيث تعمل نحو 200 شركة إماراتية في كازاخستان فيما يعيش على أرض الإمارات ما يتراوح بين خمسة آلاف وستة آلاف مواطن كازاخستاني.
ويسعى البلدان أيضا إلى تعزيز العلاقات في عدد من المجالات منها التجارة والاستثمار والطاقة والتعدين والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي.
منصة دولية
ويحمل «إكسبو أستانا» شعار «طاقة المستقبل»، وتشارك في فعالياته 115 دولة و 22 منظمة دولية ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى مليوني شخص منهم 15 % من السياح الأجانب، وتشارك فيه المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن ومصر بأجنحة ضخمة وبرامج متميزة تتعلق بالطاقة المستدامة والنظيفة والطاقة الخضراء.
ويشكل المعرض منصة دولية هامة لمستقبل الطاقة المستدامة ومركز جذب للتكنولوجيا الجديدة وأيضا فرصة هامة للعلماء الشباب لتقديم أفكارهم - حتى لو بدا أنها غير واقعية -.
وسيتم خلال الحدث عرض برامج متعددة حول التكنولوجيا الجديدة في الطاقة الخضراء وأنها ستكون رؤية لمشاريع كانت مجرد حلم وأصبحت حقيقة على أرض كازاخستان.
وأوضح رابيل زوشيباييف مفوض المعرض، أنه سيتم عرض برامج متعددة حول التكنولوجيا الجديدة في الطاقة الخضراء وأنها ستكون رؤية لمشاريع كانت مجرد حلم وأصبحت حقيقة على أرض كازاخستان، مشيرا إلى أن إكسبو 2017 بمثابة مركز جذب للتكنولوجيا الجديدة مما يشكل فرصة لعلمائنا الشباب لتقديم أفكارهم.
وحول الفعاليات الدولية المصاحبة للمعرض، قال رابيل إنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الدولية والثقافية الكبرى خلال المعرض جنبا إلى جنب مع حفل الافتتاح الرسمي للمعرض 2017 إضافة إلى عقد قمة رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون «سكو».المزيد من أخبار كازاخستان
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