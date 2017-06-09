الإمارات تحاكي مستقبل الطاقة في "إكسبو أستانا"

يعكس جناح الإمارات في معرض أكسبو العالمي في العاصمة الكازخية أستانا والذي ينطلق يوم غد ويستمر حتى 10 سبتمبر المقبل تحت عنوان «طاقة المستقبل»، ملامح مستقبل الطاقة.

ويحفل جناح الدولة الذي يتولى المجلس الوطني للإعلام بناءه وإدارته والإشراف عليه بفعاليات فعاليات متنوعة، تهدف إلى الحد من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ على المستوى العالمي، واستعراض المبادرات العالمية في مجال الطاقة التي تحقق التنمية المستدامة، كما سيقدم الجناح عدداً من المشاريع الاستكشافية والخطط المستقبلية لتوفير النمو والازدهار للمجتمع الإماراتي.

ووفق صحيفة البيان، يعد جناح الإمارات الأكثر اتساعاً في المعرض من حيث مساحته التي تزيد على 980 متراً مربعاً، وتم تصميمه ليستقبل نحو 7000 زائر يومياً، وستتم فيه الاستعانة بمضيف افتراضي لإرشاد الزوار وشرح محتوى الجناح الذي تستغرق جولة الزائر فيه نحو 20 دقيقة.