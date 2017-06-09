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سياسة واقتصاد

السعودية تمنع عبارة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل"

أريبيان بزنس
الجمعة، 9 يونيو 2017
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السعودية تمنع عبارة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل"

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أنه يمنع وضع عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" أو أي صيغة شبيهة في منافذ البيع.

 

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر "يمنع وضع عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) أو أي صيغة مشابهة أخرى في منافذ البيع".

 

وأضافت أنه "في حال وجودها تفضل بالإبلاغ على الرقم 1900

 

وفي أواخر 2012، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار (وزارة التجارة والصناعة حينها) بدءها رسمياً منع عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" التي يستخدمها التجار عادة في أسواق المملكة ولكن يبدو أن بعض المحال لم تلتزم بالمنع.

 

وتأتي تحركات وزارة التجارة بعدما تم رصد تجاوزات قانونية بالأسواق المحلية مخالفة لما يتم بالأسواق الدولية بعدم رد واستبدال البضائع، وترك الأمر للتجار وهو ما يسلب حق التنظيم الخاص الذي يحدد المدة الزمنية المتاحة للمستهلك والشروط الخاصة لإعادة واستبدال البضائع والمبيعات.

 

 

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