السعودية تمنع عبارة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل"

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أنه يمنع وضع عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" أو أي صيغة شبيهة في منافذ البيع.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر "يمنع وضع عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) أو أي صيغة مشابهة أخرى في منافذ البيع".