المنشآت الصغيرة والناشئة توفر 53% من الوظائف بالسعودية

أعلن سامي الحصين نائب رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية إن نسبة الوظائف في المنشآت الصغيرة والناشئة بلغت 53 بالمئة وما زالت هي الأعلى في توفير الوظائف في المملكة التي تبلغ نسبة البطالة لدى مواطنيها أكثر من 12 بالمئة.

وخلال ندوة أقامها مركز دلني للأعمال في مقر المركز بالرياض، يوم الأربعاء الماضي، قال "الحصين" إن فتح الاستثمار للشركات الأجنبية في السعودية لن يؤثر في الشركات المحلية، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.