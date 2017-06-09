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سياسة واقتصاد

المنشآت الصغيرة والناشئة توفر 53% من الوظائف بالسعودية

أريبيان بزنس
الجمعة، 9 يونيو 2017
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المنشآت الصغيرة والناشئة توفر 53% من الوظائف بالسعودية

أعلن سامي الحصين نائب رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية إن نسبة الوظائف في المنشآت الصغيرة والناشئة بلغت 53 بالمئة وما زالت هي الأعلى في توفير الوظائف في المملكة التي تبلغ نسبة البطالة لدى مواطنيها أكثر من 12 بالمئة.

 

وخلال ندوة أقامها مركز دلني للأعمال في مقر المركز بالرياض، يوم الأربعاء الماضي، قال "الحصين" إن فتح الاستثمار للشركات الأجنبية في السعودية لن يؤثر في الشركات المحلية، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

 

وأضاف "الحصين" أن هذه الشركات ستوجد وظائف ومنافسة، مبيناً أن المنافسة لا تتسبب في ضرر للشركات المحلية.

 

وفيما يتعلق بآلية دعم الهيئة للمنشآت، قال "الحصين" إن هناك برامج تختلف بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بينها أن الشركات المتوسطة ملزمة بعرض قوائم مالية خمس سنوات.

 

وأوضح أن الهيئة قد أعلنت عن مسرعة الأعمال التي ستطلق على مساحة 5 آلاف متر، وأطلقت برنامج طموح لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أعلنت أيضاً عن صندوق الصناديق بتكلفة أربعة مليارات ريال، كما لا يزال العمل قائماً حتى الآن.

 

وأضاف إن الابتكار يأتي من الشركات الصغيرة والناشئة وتعتمد عليها الشركات الكبيرة، وتساعد على سد الفقر في المناطق النائية، مشيراً إلى أن نسبة الوظائف في المنشآت الصغيرة والناشئة بلغت 53 في المائة وما زالت هي الأعلى في توفير الوظائف.

 

 

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