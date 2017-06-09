Arabian business
سياسة واقتصاد

تاف التركية توقع اتفاقاً مع السعودية لتشغيل 3 مطارات

أريبيان بزنس
الجمعة، 9 يونيو 2017
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تاف التركية توقع اتفاقاً مع السعودية لتشغيل 3 مطارات

قالت شركة تاف التركية اليوم الجمعة إنها وقعت اتفاقاً مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودية بخصوص تشغيل مطارات ينبع والقصيم وحائل في المملكة بالشراكة مع مجموعة الراجحي القابضة.

 

وبحسب وكالة رويترز، فإن "تاف" ذكرت في بيان إلى بورصة اسطنبول أنه جرى توقيع اتفاق تشغيل المطارات لمدة 30 عاماً في يوم 8 من يونيو/حزيران.

 

وأضافت "تاف" أنه بعد ضخ استثمار مخطط له بقيمة 400 مليون دولار سترتفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى نحو 11.5 مليون مسافر سنوياً من 3.6 مليون في العام 2016.

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