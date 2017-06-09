الكويت تتوقع عجز موازنة 26 مليار دولار في 2017

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم أمس الخميس أن مجلس الأمة وافق على ميزانية الحكومة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في يوم 31 مارس/آذار وأن حجم العجز المتوقع فيها بلغ 7.89 مليار دينار (26 مليار دولار).

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن الميزانية تتوقع أن يصل حجم الإنفاق إلى 19.90 مليار دينار والإيرادات 13.34 مليار دينار منها 10 بالمئة، أو ما يعادل 1.33 مليار دينار تضاف "إلى احتياطي الأجيال القادمة".