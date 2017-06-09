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سياسة واقتصاد

الكويت تتوقع عجز موازنة 26 مليار دولار في 2017

أريبيان بزنس
الجمعة، 9 يونيو 2017
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الكويت تتوقع عجز موازنة 26 مليار دولار في 2017

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم أمس الخميس أن مجلس الأمة وافق على ميزانية الحكومة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في يوم 31 مارس/آذار وأن حجم العجز المتوقع فيها بلغ 7.89 مليار دينار (26 مليار دولار).

 

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن الميزانية تتوقع أن يصل حجم الإنفاق إلى 19.90 مليار دينار والإيرادات 13.34 مليار دينار منها 10 بالمئة، أو ما يعادل 1.33 مليار دينار تضاف "إلى احتياطي الأجيال القادمة".

 

وذكرت "كونا" من دون الخوض في تفاصيل أن العجز سيجري تمويله من "المال الاحتياطي العام للدولة".

 

وتتوقع الموازنة التي تستند إلى سعر 45 دولاراً لبرميل النفط زيادة الإيرادات 30 بالمئة مقارنة بالسنة المالية السابقة.

 

ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية 11.7 مليار دينار والإيرادات غير النفطية 1.6 مليار، حسبما نقلت كونا عن وزير المالية أنس الصالح.

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