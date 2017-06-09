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سياسة واقتصاد

حظر‭ ‬59‭ ‬فرداً‭ ‬و12‭ ‬ كياناً‭ ‬إرهابياً‭ ‬ترعاها‭ ‬قطر﻿

أريبيان بزنس
الجمعة، 9 يونيو 2017
حظر‭ ‬59‭ ‬فرداً‭ ‬و12‭ ‬ كياناً‭ ‬إرهابياً‭ ‬ترعاها‭ ‬قطر﻿

أصدرت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬البيان‭ ‬المشترك‭ ‬التالي‭:‬

«‬تعلن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التزامها‭ ‬بمحاربة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتجفيف‭ ‬مصادر‭ ‬تمويله،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفكر‭ ‬المتطرف‭ ‬وأدوات‭ ‬نشره‭ ‬وترويجه،‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬للقضاء‭ ‬عليه،‭ ‬وتحصين‭ ‬المجتمعات‭ ‬منه،‭ ‬ونتيجة‭ ‬لاستمرار‭ ‬انتهاك‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬للالتزامات‭ ‬والاتفاقات‭ ‬الموقعة‭ ‬منها‭ ‬المتضمنة‭ ‬التعهد‭ ‬بعدم‭ ‬دعم‭ ‬أو‭ ‬إيواء‭ ‬عناصر‭ ‬أو‭ ‬منظمات‭ ‬تهدد‭ ‬أمن‭ ‬الدول،‭ ‬وتجاهلها‭ ‬الاتصالات‭ ‬المتكررة‭ ‬التي‭ ‬دعتها‭ ‬للوفاء‭ ‬بما‭ ‬وقعت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬الرياض‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬وآليته‭ ‬التنفيذية،‭ ‬والاتفاق‭ ‬التكميلي‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬مما‭ ‬عرض‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬لهذه‭ ‬الدول‭ ‬الأربع‭ ‬للاستهداف‭ ‬بالتخريب‭ ‬ونشر‭ ‬الفوضى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أفراد‭ ‬وتنظيمات‭ ‬إرهابية‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬أو‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬قبلها‭.. ‬فقد‭ ‬اتفقت‭ ‬الدول‭ ‬الأربع‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬59‭ ‬فرداً‭ ‬و12‭ ‬كياناً‭ ‬في‭ ‬قوائم‭ ‬الإرهاب‭ ‬المحظورة‭ ‬لديها‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تحديثها‭ ‬تباعاً‭ ‬والإعلان‭ ‬عنها‭.‬

 

وهذه‭ ‬القائمة‭ ‬المدرجة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بقطر‭ ‬وتخدم‭ ‬أجندات‭ ‬مشبوهة‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬ازدواجية‭ ‬السياسة‭ ‬القطرية‭ ‬التي‭ ‬تعلن‭ ‬محاربة‭ ‬الإرهاب‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وتمويل‭ ‬ودعم‭ ‬وإيواء‭ ‬مختلف‭ ‬التنظيمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬

وتجدد‭ ‬الدول‭ ‬الأربع‭ ‬التزامها‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬كافة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وإرساء‭ ‬دعائم‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتؤكد‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تتهاون‭ ‬في‭ ‬ملاحقة‭ ‬الأفراد‭ ‬والجماعات،‭ ‬وستدعم‭ ‬السبل‭ ‬كافة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.. ‬وستواصل‭ ‬مكافحة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الإرهابية‭ ‬واستهداف‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬أياً‭ ‬كان‭ ‬مصدره،‭ ‬كما‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬أنشطة‭ ‬المنظمات‭ ‬والتنظيمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬والمتطرفة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬السكوت‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬عن‭ ‬أنشطتها‭.‬

وتؤكد‭ ‬الدول‭ ‬المعلنة‭ ‬لهذا‭ ‬البيان‭ ‬شكرها‭ ‬للدول‭ ‬الداعمة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬إجراءاتها‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والتطرف‭ ‬والعنف،‭ ‬وتعتمد‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬والتعاون‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬العالم‭ ‬وأضرت‭ ‬بالإنسانية‭.‬

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