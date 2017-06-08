"موانئ دبي العالمية" تستحوذ على مشغل الخدمات البحرية الإسبانية "رايسير"

استحوذت "بي آند أو ماريتايم " المملوكة بالكامل من قبل "موانئ دبي العالمية" على شركة "رايسير" / ريمولكي واي سيرفيسيوس ماريتيموس إس.إل/ الشركة الإسبانية التي تقدم الخدمات البحرية في جميع أنحاء العالم منذ عام 1966 والتابعة لشركة "بيرج سيا إس. إيه".

تبلغ قيمة الصفقة أقل من 5 بالمائة من قيمة صافي أصول موانئ دبي العالمية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تملك "رايسير" عقودا طويلة الأمد في 10 موانئ إسبانية إضافة إلى محطتين دوليتين للغاز الطبيعي المسال في كل من "سانت جون" في نيوبرونزويك في كندا و"بوينت فورتين" في ترينيداد وتوباغو.