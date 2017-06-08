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سياسة واقتصاد

"موانئ دبي العالمية" تستحوذ على مشغل الخدمات البحرية الإسبانية "رايسير"

أريبيان بزنس
الخميس، 8 يونيو 2017
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"موانئ دبي العالمية" تستحوذ على مشغل الخدمات البحرية الإسبانية "رايسير"

استحوذت "بي آند أو ماريتايم " المملوكة بالكامل من قبل "موانئ دبي العالمية" على شركة "رايسير" / ريمولكي واي سيرفيسيوس ماريتيموس إس.إل/ الشركة الإسبانية التي تقدم الخدمات البحرية في جميع أنحاء العالم منذ عام 1966 والتابعة لشركة "بيرج سيا إس. إيه".

تبلغ قيمة الصفقة أقل من 5 بالمائة من قيمة صافي أصول موانئ دبي العالمية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تملك "رايسير" عقودا طويلة الأمد في 10 موانئ إسبانية إضافة إلى محطتين دوليتين للغاز الطبيعي المسال في كل من "سانت جون" في نيوبرونزويك في كندا و"بوينت فورتين" في ترينيداد وتوباغو.

تشمل الخدمات التي توفرها الشركة الأسبانية القطر في المرفأ والرسو والتزويد بالوقود والغوص والدعم البيئي .. وتملك 151 سفينة من بينها 20 مركب قطر و53 قارب رسو وخمس سفن تزويد بالوقود و73 سفينة تقوم بأعمال بيئية.

و قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" إن عملية الاستحواذ هذه تعكس النمو والتوسع في أنشطة الخدمات البحرية للمجموعة وباعتبارنا محفزا رائدا للتجارة العالمية فإننا نركز على تطوير الخدمات البحرية عالميا بقيادة شركة "بي آند أو ماريتايم" من أجل رفد ودعم أعمال المجموعة الرئيسية في مجال الموانئ والمحطات البحرية.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجيتها الشاملة لتطوير قطاعات داعمة على امتداد سلسلة التوريد العالمية مثل المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمجمعات اللوجستية وتعزيزها باستخدام التقنيات الحديثة ما يسهم في ضمان التدفق السلس للبضائع عالميا ويضيف القيمة لجميع أصحاب المصلحة من عملاء وشركاء حكوميين ومجتمعات محلية في المواقع التي نتواجد فيها.

وشدد ابن سليم على أن توجه المجموعة لتنويع أنشطتها وتوسعتها لتشمل مجالات مكملة لأنشطة الموانئ والخدمات اللوجستية إنما يصب في إطار السعي لتحقيق استدامة الأعمال للأجيال المقبلة وتعزيز سمعة موانئ دبي العالمية كمجموعة موثوقة تعمل على دفع نمو التجارة والارتقاء بمستوى القطاع البحري والخدمات اللوجستية العالمي انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بضرورة تعزيز الدور العالمي لدولة الامارات العربية المتحدة عموما ولإمارة دبي على وجه الخصوص في تطوير الاقتصاد العالمي وتماشيا مع رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021.

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