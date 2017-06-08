حملة سعودية لـ #مقاطعه_المنتجات_التركيه

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أطلق مغردون سعوديون على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، صباح اليوم الخميس، حملة واسعة تدعو لمقاطعة المنتجات التركية في المملكة احتجاجاً على سياسة أنقرة التي انحازت في مواقفها من الأزمة الخليجية الحالية لصالح حليفتها قطر.

وجاءت حملة (#مقاطعه_المنتجات_التركيه) بعد ساعات من إقرار البرلمان التركي، مساء أمس الأربعاء، لتشريع جديد يتيح إرسال عدد كبير من الجنود الأتراك إلى قاعدة عسكرية تركية في قطر بالتزامن مع تأزم علاقتها مع جيرانها الخليجيين وفي مقدمتها السعودية أكبر بلد خليجي من حيث المساحة والسكان.